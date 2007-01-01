Афиша Обнинск
+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге на улице Железняки образовался провал на тротуаре
Общество

В Калуге на улице Железняки образовался провал на тротуаре

Дарья Джуманова
25.08, 15:51
0 353
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В четверг, 21 августа, местная жительница оставила комментарий под публикацией губернатора в социальной сети.

- Доедьте до «Галантуса» и пройдите по тротуару до ул. Железняки, д. 1, посмотрите, по какому тротуару люди ходят, а точнее, в этом месте они по нему не ходят, потому что опасно. Фото старое, сейчас там ещё хуже. Приходится выходить на проезжую часть, а скоро дети в школу пойдут. Горуправа только отписки шлёт о рассмотрении ремонта. Видимо, нужно дождаться, когда, не дай бог, кого-то собьют, - написала она.

В горуправе сообщили, что рассматривается возможность восстановления покрытия в границах тротуара в этом году.

Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
100%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ink1Z204ckUyU01IMnJ1d1lnOUxsbGc9PSIsInZhbHVlIjoicHozaG5KNkFhUVdJY0o2MEkwU3pZYnN4TzlRRFM5THJEd05EdnN5bDAxMElPMUJ3TktaWnVDWUhtRkdoM2xONm5tTkRiZ1ZTZllIS1J0MGN0VkdjcUNjTkVkOVpMbCtIcWhZK1VVSmpzNTlJSCtUeis0U1FtM090dzhFdnU1YXdYamU4dy93MTZEdGxyQmRPYytmNUFteDB5SDRMaTBVcXFwTHRvREJ2SVYxd2RzUDR2OGZ4U2tUdEFCNEIydS9XY3E4U0NkUnFDL1hHQUROL0huaDJNOFBTQUE1UFF6dU5RWVFMVjFLR0NkOE0ySDVleTBPV3Q1SFZDcXBWa1JEYUU4NzRIU2EzMHl2NitRVGZCNEJ4cmVvRE1iNy82Zzhjbjh4MXUxcEg2eDBMWWFKODVXSmVYNnlLRmdVN0hOcDMyS1VObHZzWDRlQU9DZmlzWkd2bWQwS3hHMTBYbWpnR29jU0lwRDNFYzZ0UU5GdzNhYzB5OENvOWtEanNQMzV2bXVwbXJZdmpDZitOVzl6akNwUmVRU1VUTkx3RXlTbXFEWGNKUFREcmRoVjdQNng0Y3BQUjM1OFRxQUhjbkJtSyIsIm1hYyI6IjkyZjIyZjMzODYwZDU1NTFmOTAyNDEyNWMyNGY4ZjIyZTkwMjExMTM3N2JiNzdkOGZhNTY0N2E2NzM4MmIxMjUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlgxclRGTEN0UDArUDEvbkpDV3p4ZkE9PSIsInZhbHVlIjoiVEFmUHZaNnlML2VpZngrSEI2a2VYS2UveWtFY3lJTjl3YXZqd3VDTXZObE8rcmFhZTFkOWdzazkyLzJwMWp6dkdTYkZnS0NFa0VkdTFDQ1VNcHFNM3pqYnZRdytPTWJDSjNaNEl3QTdYb2RzVFRYZlovb3FDNkxuOTgrelJsTjRROVRnQWV2ZWFHZ2RTZXRYZVBqSkFSeWgxaklCVFV1ZzNMQjZBK2tRWkxXT1lTU3ZqL04xSWFmYnVZK1pLNkZ1bllpa0x6ZHd5UVEzOFFiaXJGSE04TTVTVTM4VitMbkZ1YTk0bVRVRmxCSURpUGN3blJBdUl2NXdqSlBSZkxRd2djYWNVK1AvNDRlY2tFZisrYnVnOGs0amtTZndjVFJpQis5b0RKRjJVbUJXY2pIdThybnUya0Z0TU1naFBhS1NreTZYbDNmMERtbEdQWFlISTVuSWpZam16dnhNdnhSMTcrNFpOSUxjNTdGcjU4VW9ib0RzaVhQS0hIZWltUmR6UkZVTmh0ZnpRTHVvOWg3dDM2dkMrMjEvakVtcU1odXFiNk9QbG5aVi96dkJyVVY5MW5nMFhGbDBlYTc0NUN2Y2Q1eVB1OFo4TXNrWlFtVDMrRDd2d1YraTJCdm9RZ2QvTkJKOTJRak1rV1puOTk2MlhRMDRKckhYRnFtWW9ITnVoR2hNV2RXVlZtMTVydzNIUUdOOGZwMWs3Y1l1UU12cXI5V05Ma2o2SXRWTHZ1UlRUeHVOYm1HSm5HMEZ5SlpLZ2orUmExUmhuc0JZcWtoK3hXY1k1QkdzTTByZjJVY2N4cHNKUzdLUmVCd1JkME9rTGU4T1NzSDZYeXJscWRFeiIsIm1hYyI6IjAxMjJjMDg4YzYyZGZmMTA5OTJhN2U2OTRjMmQ5ZmRmNjAyM2ExMzIxNGMwMmYxNDY5MDIzYWE3Zjg4ZGZiM2IiLCJ0YWciOiIifQ==
18+