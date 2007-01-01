В Калуге на улице Железняки образовался провал на тротуаре

В четверг, 21 августа, местная жительница оставила комментарий под публикацией губернатора в социальной сети.

- Доедьте до «Галантуса» и пройдите по тротуару до ул. Железняки, д. 1, посмотрите, по какому тротуару люди ходят, а точнее, в этом месте они по нему не ходят, потому что опасно. Фото старое, сейчас там ещё хуже. Приходится выходить на проезжую часть, а скоро дети в школу пойдут. Горуправа только отписки шлёт о рассмотрении ремонта. Видимо, нужно дождаться, когда, не дай бог, кого-то собьют, - написала она.

В горуправе сообщили, что рассматривается возможность восстановления покрытия в границах тротуара в этом году.