В Калужской области стартовал прием заявок в «Школу фермера»

Министерство сельского хозяйства Калужской области объявило о начале приёма заявок на обучение в «Школе фермера». В этом году программы подготовки охватывают три ключевых направления: современные технологии в растениеводстве и животноводстве на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, а также производство фермерской продукции для гастрономического рынка.

Занятия стартуют 23 сентября и будут проходить в смешанном формате - с элементами очного обучения и использованием дистанционных технологий. Практические модули пройдут на базе ведущих сельскохозяйственных предприятий региона, что позволит слушателям получить реальный опыт работы в действующих хозяйствах.

Приём участников осуществляется на конкурсной основе. По завершении курса выпускники получат удостоверения о повышении квалификации государственного образца.

Особое внимание в этом году уделяется ветеранам специальной военной операции и членам их семей - они принимаются в «Школу фермера» без участия в конкурсном отборе. Обучение для всех слушателей проводится бесплатно и направлено на поддержку начинающих фермеров, развитие сельских территорий и укрепление аграрного сектора региона.