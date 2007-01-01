Афиша Обнинск
+12...+13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Все в парк!
Новость дня Общество

Все в парк!

26.08, 12:02
0 574
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

28 августа начинает работу гастрономическая ярмарка «Калуга.Улица.Еда.» Ярмарка продлится четыре дня и впервые пройдет на новой площадке - в Городском парке культуры и отдыха, что позволит увеличить количество участников, улучшить безопасность и избежать очередей.

Организатор мероприятия - калужский Центр «Мой бизнес» (действует на базе Агентства развития бизнеса при поддержке Правительства Калужской области и Министерства культуры и туризма региона.

На площадке будет представлено 70 гастрономических проектов местных рестораторов и гостей из Екатеринбурга, Дагестана, Калининграда, Курска, Владивостока, Московской области. Концепция ярмарки в этом году выдержана в русском стиле и многие участники представили блюда традиционной кухни - суточные щи, разнообразные каши, уху с расстегаями, квас и напитки из иван-чая. И, конечно, не обойдется без гастрономических хитов, которые уже полюбились калужанам: калининградской строганины из пеламиды, пян-се из Владивостока, уральской шаньги из Екатеринбурга и витебской картошечки на шпажке «Бульбачки».

Во второй день ярмарки состоится кулинарный конкурс на лучшее блюдо, десерт и напиток. Судить отбор будут известные шеф-повара из Калуги и Калининграда. Конкурсантам предстоит продемонстрировать не только вкус, но и креативность, удобство подачи блюд.

Параллельно с ярмаркой «Калуга.Улица.Еда.» в парке пройдёт эногастрономическая ярмарка «Виноград». Виноделы из Крыма, Кубани, Кавказа и Дона представят свою продукцию, расскажут о культуре виноделия, проведут дегустации и лекции о правилах сочетания напитков с едой. Все дни фестиваля будет работать образовательная площадка «Винология», где будут проходить познавательные и интерактивные мероприятия: лекции и мастер-классы, зарядки и медитации, дегустации и винное казино.

Для семей с детьми подготовлена насыщенная и яркая развлекательная программа:

  • Кинотеатр под открытым небом — вечерние показы любимых фильмов для всей семьи
  • Мастер-классы и творческие забавы — от росписи пряников до создания авторских поделок
  • Научные эксперименты от НИЦ «Курчатовский институт» — увлекательные шоу и интерактивы для детей и подростков
  • Тематические фотозоны и фотобудка «Миллион портретов» — чтобы запечатлеть яркие моменты праздника
  • Концертные выступления кавер-групп и уютные «квартирники» по вечерам
  • Розыгрыши и приятные сюрпризы для гостей всех возрастов
  • Ежедневный мастер-класс «Роспись деревянных значков в технике калужской перевити»

На площадке будут работать две сцены в режиме нон-стоп — скучать будет некогда!

Также в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» больше 120 калужских мастеров смогут бесплатно разместить свои изделия на ярмарке. В этом году это 32 точки, где посетители найдут уникальные украшения, пряники, свечи, текстиль и другие предметы ручной работы.

Напомним, в 2022 году «Калуга. Улица. Еда.» вошла в топ-10 лучших событийных мероприятий России по версии Ростуризма. В прошлом году ярмарку посетили 65 тысяч человек, в этом организаторы ожидают ещё большее количество гостей.

Самая актуальная информация о событии: https://festkaluga.ru/, https://vk.ru/kalugafest.

Генеральный партнер: сервис для быстрой и удобной оплаты покупок «Яндекс Пэй»

Партнеры: эногастрономический фестиваль «Виноград», PRO СПОРТ 40

Генеральный информационный партнер: Телерадиокомпания «Ника»

Информационные партнёры гастрономической ярмарки «Калуга. Улица. Еда.»: интернет-ресурс «Калуга, внимание», «МК в Калуге», «Издательский Дом «Калужские Губернские ведомости», международный аэропорт «Калуга», 2ГИС — сервис для поиска и выбора мест.

Телекоммуникационный партнер: «Макснет Системы» — гостям ярмарки будет доступен бесплатный Wi-Fi по QR-коду на всей территории мероприятия.

Реклама. 0+ ГАУ КО «Агентство развития бизнеса». ИНН 4027135732 Erid: 2VfnxyFeAba
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Партнёрские новости
eyJpdiI6IllYYVhRd2lId284a3ZCMjlpRnU1MkE9PSIsInZhbHVlIjoieVdsSzM4OXdrM243d2RNT3lwUkxYaG16Nk1LdUdjK2dyRVExMnhhRXYySVByWW5QbjZNbER1OG0xRUh3Y1BnZWphamt6VGRUQmw0ZDJJZ2hqS0c3WFFqRUhqSUhmVzAxb1dFUHFRRU5pUVNtU0ViWGNsZ0kyWmZ2ODMyd2pBRFBRSmVFMXBMa2F3K2YvOGgvbjFFSThjS1ZacEZvd205aDZoV3ZZY01KSTd0UFErNjNLVFNWNlFHWFJDTGt0Y1BBWjdzUWMvQjhxKzJ2eEtiZTg0UHNvL0VlNWh0TUdVUXo3ZjhjNXhyOHdRT0VtelFVbTJxR2NnL3lmWVVLcDV1U1lRVDJuNG12QzNyL0RlaE8xbDBJOGdLTTlCQ2hHdWE2S3VPS2IzcGhPN0NuOHR6eU4vZVlEVEtaQUZFWXN5WEVLWFR0aG9BMmQ4T0FkWjVzQ2lhK1kwYVdETWN3aFZBZXA1NC9RNmdFc1hEMktWTWdkcGtPaStVQlkzMFRScjh1MmxEVUJuRDVmclFXKzJPYUF4VkJmempzZ2FqSUVQKzdEM2dWR0xtY09UUGV2RlFSdktuWlJFT2ZYNjcwWUJNdSIsIm1hYyI6IjBkNzg3YTVkMDE5Y2RjNTNmYTczYmNkYzE5Njc0MmRmYzZkNTI2M2RlZWFjYjdlZmZkMjhhNDkzZjlkMzMzMDYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlNWd1hCbzJac2dyaFZBWkhKYWJzVFE9PSIsInZhbHVlIjoiUWJmaGF3ZUpzOGduTXBQMlh6bWVMbXpSTnZ3M21jL0oyV1htRVY3TWhsU2tWY3ZKM3E1Qncwa2N0R0pFSXQ5V1o4ci8wamU3L0V0NnQ5Q016YlpZUk1oOUllZWJOTkdhb1I3clF6a0M3WmNFQWpFTnZmT3VhR0ZnaEVVSVFhUWgrUlhtSG1BV0FjZkdLL1FMM1RtaGdmYVhaSDJkLzNIKzZzbG5xOWw5L2FzY2RyZWZSVGtMMHNUZVJUbXdXL2pFa1dJbkVjMjVYK0tPK2g3WS9XblhaWGFORjIwaUNwbEE5SG9NcDZwRkVqL3FFOVdFSVpxMDJ6WFhxSFd0R0VWMnVibS9NNWZXY1Q3WDJEZVFzMWpmcUhPei9ucXpDTmNPc1ZNREhySEp1UFZsbEYzVE9kcjlWR1lUOXFPdDRLNXdPM082T1BlVWkxSGtBVldmWjhqa0xweHhwL2RqTTJlZEtKNHdKTlpQL3lnNkxFZUxQMlNDcGNrUDI5QVJ2WFQvUFBvWVZ2V2o3TG5PdytmM3dPVXI3TGhEcEZPeFFXU2tqKzJvQzZyeUp0RDZYU1M4UCtGSTJOWW5mZDJkR280MmRrOGJIRHIyb0tEdkxhR0dYVzhzbWJOdUFPSTNUSVBRajJtTzVndGptTFhPR21GQlBuTFFuTFEzSmIvRmFsdUJwY3JKaTJkbzMrVmJVTHUzYUR0MWhoekVUejhCUE1tQlFQNjAxb0ZVczFONkZrZjYyVW9JdTNwQm93dFIyclVDRWEzV0lVOUIrUUNCeS9YRkxteS8zU2tVSlJTbEZ1QXNaQlhqeE1OaGs3d1pyN2FYNjA1Yk9TYm4zM0Y5M01BRCIsIm1hYyI6ImNkMjgzMDlkZDEzYTM0MjhkODA4M2YyYWEyYjdhYmE1ZWVhY2RhY2Y4MzI3YWZkNjg5ZDNjNmUwZGU3Njg0ZTAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+