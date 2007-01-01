Все в парк!

28 августа начинает работу гастрономическая ярмарка «Калуга.Улица.Еда.» Ярмарка продлится четыре дня и впервые пройдет на новой площадке - в Городском парке культуры и отдыха, что позволит увеличить количество участников, улучшить безопасность и избежать очередей.

Организатор мероприятия - калужский Центр «Мой бизнес» (действует на базе Агентства развития бизнеса при поддержке Правительства Калужской области и Министерства культуры и туризма региона.

На площадке будет представлено 70 гастрономических проектов местных рестораторов и гостей из Екатеринбурга, Дагестана, Калининграда, Курска, Владивостока, Московской области. Концепция ярмарки в этом году выдержана в русском стиле и многие участники представили блюда традиционной кухни - суточные щи, разнообразные каши, уху с расстегаями, квас и напитки из иван-чая. И, конечно, не обойдется без гастрономических хитов, которые уже полюбились калужанам: калининградской строганины из пеламиды, пян-се из Владивостока, уральской шаньги из Екатеринбурга и витебской картошечки на шпажке «Бульбачки».

Во второй день ярмарки состоится кулинарный конкурс на лучшее блюдо, десерт и напиток. Судить отбор будут известные шеф-повара из Калуги и Калининграда. Конкурсантам предстоит продемонстрировать не только вкус, но и креативность, удобство подачи блюд.

Параллельно с ярмаркой «Калуга.Улица.Еда.» в парке пройдёт эногастрономическая ярмарка «Виноград». Виноделы из Крыма, Кубани, Кавказа и Дона представят свою продукцию, расскажут о культуре виноделия, проведут дегустации и лекции о правилах сочетания напитков с едой. Все дни фестиваля будет работать образовательная площадка «Винология», где будут проходить познавательные и интерактивные мероприятия: лекции и мастер-классы, зарядки и медитации, дегустации и винное казино.

Для семей с детьми подготовлена насыщенная и яркая развлекательная программа:

Кинотеатр под открытым небом — вечерние показы любимых фильмов для всей семьи

Мастер-классы и творческие забавы — от росписи пряников до создания авторских поделок

Научные эксперименты от НИЦ «Курчатовский институт» — увлекательные шоу и интерактивы для детей и подростков

Тематические фотозоны и фотобудка «Миллион портретов» — чтобы запечатлеть яркие моменты праздника

Концертные выступления кавер-групп и уютные «квартирники» по вечерам

Розыгрыши и приятные сюрпризы для гостей всех возрастов

Ежедневный мастер-класс «Роспись деревянных значков в технике калужской перевити»

На площадке будут работать две сцены в режиме нон-стоп — скучать будет некогда!

Также в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» больше 120 калужских мастеров смогут бесплатно разместить свои изделия на ярмарке. В этом году это 32 точки, где посетители найдут уникальные украшения, пряники, свечи, текстиль и другие предметы ручной работы.

Напомним, в 2022 году «Калуга. Улица. Еда.» вошла в топ-10 лучших событийных мероприятий России по версии Ростуризма. В прошлом году ярмарку посетили 65 тысяч человек, в этом организаторы ожидают ещё большее количество гостей.

