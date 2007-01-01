В калужской деревне перекрыли дорогу к пруду и магазину
На информацию о конфликте в деревне Жилинка Малоярославецкого района в понедельник, 25 августа, отреагировал глава администрации района Вячеслав Парфенов.
По его словам, люди обеспокоены перекрытием дороги к местному пруду и магазину в соседней деревне.
- Дорога до данных объектов проходит по земельному участку, находящемуся в частной собственности, - пояснил чиновник. - Владелец планирует развивать туризм, в частности, построить глэмпинги.
В ближайшее время администрация обещает организовать встречу с жителями и собственником участка.