В калужской деревне перекрыли дорогу к пруду и магазину

На информацию о конфликте в деревне Жилинка Малоярославецкого района в понедельник, 25 августа, отреагировал глава администрации района Вячеслав Парфенов.

По его словам, люди обеспокоены перекрытием дороги к местному пруду и магазину в соседней деревне.

- Дорога до данных объектов проходит по земельному участку, находящемуся в частной собственности, - пояснил чиновник. - Владелец планирует развивать туризм, в частности, построить глэмпинги.

В ближайшее время администрация обещает организовать встречу с жителями и собственником участка.