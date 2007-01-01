В Калугу приехал министр просвещения России

Губернатор Владислав Шапша вместе с Сергеем Кравцовым и сенатором Анатолием Артамоновым открыли деловую программу форума «СПО — локомотив экономики страны».

В понедельник в регионе также стартует финал Всероссийского чемпионата «Профессионалы». Он проходит в год, когда отечественной системе среднего профессионального образования исполняется 85 лет.

- Приятно слышать позитивные отзывы о Федеральном технопарке профобразования в Калуге, - прокомментировал Шапша. - От ребят, преподавателей, наших зарубежных партнёров. Сама площадка, её оснащение, компетенции - все нравится.

Сейчас в Калужской области более 60% выпускников 9-х классов и до четверти одиннадцатиклассников выбирают колледжи и техникумы.