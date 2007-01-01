Калужанин ждет записи к кардиологу в областную больницу полтора месяца

В пятницу, 22 августа, Сергей оставил жалобу под публикацией губернатора в социальной сети.

- Я вот по полису записался на проверку в МНТК Федорова после операции в апреле. Сейчас только очередь подошла, а если платно, диагностика может стоить до 9000 рублей! А запись к кардиологу в Анненки даже ещё и не поставили в список. Уже 1,5 месяца прошло, так и не звонят. Сразу в регистратуре сказали: ждать будете очень долго, - написал мужчина.

В региональном минздраве сообщили, что в областной больнице сейчас очередь на плановые консультации. Пациентов записывают со всего региона.

- Как только вас запишут, с вами свяжутся и сообщат дату и время приема. Клиника Микрохирургии глаза им.Федорова является федеральной организацией и не подчиняется нам. В связи с этим мы, к сожалению, не можем помочь вам. Обратитесь, пожалуйста, в администрацию клиники, - добавили в ведомстве.