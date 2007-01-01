Власти Калужской области оперативно отреагировали на жалобу, но качество работ вызывает вопросы

В пятницу, 22 августа, мужчина оставил комментарий под публикацией губернатора в социальной сети.

- Можно дать распоряжение устранить дыры на дороге Малоярославец-Детчино-Юбилейный-Калуга, - написал он.

Реакция регионального министерства транспорта была впечатляюще быстрой: уже спустя 17 минут в комментариях появился ответ от ведомства. Мужчине сообщили, что работа по устранению аварийной ямы будет выполнена до конца месяца.

Однако на следующий день он опубликовал фотографию, на которой был виден результат проведенного «ремонта».

Результат ремонта дороги

- Результат работы. Это даже не асфальто-битумная смесь, а крошка которую сняли с этой же дороги! Какого отношения вы ждете? – возмутился автор жалобы.

На этот раз официальный ответ от Министерства транспорта региона так и не последовал.