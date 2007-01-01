Афиша Обнинск
Останки 196 солдат нашли в Калужской области
Общество

Останки 196 солдат нашли в Калужской области

Дмитрий Ивьев
25.08, 08:16
Уже 12 лет экспедиция «Западный фронт. Варшавское шоссе» проходит в районе деревни Цветовка Барятинского района, сообщил губернатор Владислав Шапша.

В нынешнем году в экспедиции приняли участие более 600 поисковиков из 26 регионов России, а также отряды из Беларуси, Кыргызстана, Казахстана и Молдовы.

Удалось обнаружить останки 196 бойцов, найдены два солдатских медальона.

На прошлой неделе останки советских воинов захоронили с воинскими почестями.

- Низкий поклон поисковикам за благородное служение, работу по увековечению памяти погибших защитников Родины, - прокомментировал губернатор.

