Останки 196 солдат нашли в Калужской области
Уже 12 лет экспедиция «Западный фронт. Варшавское шоссе» проходит в районе деревни Цветовка Барятинского района, сообщил губернатор Владислав Шапша.
В нынешнем году в экспедиции приняли участие более 600 поисковиков из 26 регионов России, а также отряды из Беларуси, Кыргызстана, Казахстана и Молдовы.
Удалось обнаружить останки 196 бойцов, найдены два солдатских медальона.
На прошлой неделе останки советских воинов захоронили с воинскими почестями.
- Низкий поклон поисковикам за благородное служение, работу по увековечению памяти погибших защитников Родины, - прокомментировал губернатор.