В Калужской области планируют восстановить исторический храм

В деревне Огарево Дзержинского района начнётся масштабное восстановление старинного храма. Об этом сообщил глава местной администрации Егор Вирков.

На сегодня от некогда крупного здания сохранились лишь четыре стены центрального помещения. Состояние сооружения требует срочных мер по консервации и последующему воссозданию.

Важный этап инициативы состоялся в день православного праздника Преображения Господня, известного также как Яблочный Спас. Митрополит Калужский и Боровский Климент лично осмотрел руины храма и провёл встречу с местными жителями. По его мнению, перед началом строительных работ необходимо тщательно изучить историю храма: найти архивные материалы, чертежи, фотографии или упоминания о его архитектуре. Владыка также порекомендовал изучить храмы схожей архитектуры, чтобы точнее воссоздать утраченные элементы.

Егор Вирков отметил, что Митрополит благословил начинание по возрождению святыни, поддержал идею консервации сохранившихся конструкций.