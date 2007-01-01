Афиша Обнинск
Общество

Чемпионат «Профессионалы» открыл новые возможности колледжам Калужской области

Дмитрий Ивьев
25.08, 09:31
Финал Всероссийского чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы», который пройдёт в Калуге с 25 августа, становится важным катализатором развития системы среднего профессионального образования в регионе. Об этом рассказала участница подготовки к мероприятию, эксперт Светлана Самойлова, отметив, что соревнования способствуют росту престижа рабочих и инженерных профессий.

По её словам, чемпионат даёт студентам калужских колледжей уникальную возможность продемонстрировать свои знания и практические навыки на всероссийской площадке. Особое значение при этом имеет обновление материально-технической базы образовательных учреждений, которое проводится в рамках подготовки к соревнованиям. Современное оборудование и реальные производственные условия позволяют участникам применять компетенции, выходящие за рамки учебной программы.

Участники в компетенциях от традиционных специальностей - таких как слесарное дело и электромонтаж - до высокотехнологичных направлений, включая эксплуатацию беспилотных летательных аппаратов, могут показать уровень подготовки, соответствующий запросам современной экономики.

Для Калужской области чемпионат становится не только масштабным событием, но и эффективной демонстрацией потенциала региональных колледжей и достижений в области промышленного производства. Работодатели используют площадку для обмена передовыми практиками с коллегами из других регионов и активно выявляют талантливых молодых специалистов, готовых к трудоустройству.

Как подчеркнул министр просвещения РФ Сергей Кравцов, чемпионатное движение служит мощным стимулом для модернизации системы СПО, делая её более гибкой, технологичной и ориентированной на потребности экономики.

Всероссийское чемпионатное движение «Профессионалы» объединяет два ключевых соревнования - Чемпионат «Профессионалы» и Чемпионат высоких технологий. Мероприятия проводятся в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который с 2025 года станет частью национального проекта «Молодежь и дети».

