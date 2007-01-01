Закат озарил небо над Юхновским районом
В воскресенье, 24 августа, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.
Александр смог поймать момент, когда солнце над Угрой в Юхновском районе окрасило небо в золотисто-оранжевые и кроваво-красные оттенки.
Этот кадр — прекрасное напоминание о том, какую красоту хранит природа Калужской области. Чтобы увидеть волшебство, не всегда нужно уезжать далеко — оно часто совсем рядом.
Присылайте фото ваших закатов в комментарии.