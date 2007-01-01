Афиша Обнинск
Общество

Козельский суд защитил гостайну: заблокирован сайт с секретами авиации

Дарья Джуманова
25.08, 09:04
По иску местного прокурора информация на одном из сайтов в интернете была признана запрещенной к распространению на территории России. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов в пятницу, 22 августа.

Речь идет о строго конфиденциальных данных, касающихся отечественного авиастроения.

Проверка, инициированная прокуратурой Козельского района, показала, что в свободном доступе в сети был размещен текст отраслевого стандарта с грифом «Для служебного пользования». Документ содержал подробные сведения о материалах и защитных покрытиях для самолетов и вертолетов. Любой пользователь мог найти, прочитать и скопировать эти данные.

Иск районного прокурора был полностью удовлетворен. Суд постановил, что вся информация на сайте является запрещенной и подлежит блокировке.

