Афиша Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области завершилась масштабная поисковая экспедиция
Новость дня Общество

В Калужской области завершилась масштабная поисковая экспедиция

В Барятинском районе Международная военно-историческая экспедиция «Западный фронт. Варшавское шоссе» провела церемонию захоронения останков советских воинов.
Владимир Андреев
24.08, 16:18
0 217
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, перезахоронили в деревне Цветовка, на мемориальном комплексе «Подкоп».

Уже двенадцатый год поисковики из России и ближнего зарубежья работают на нашей земле, в окрестностях деревни Цветовка — там, где в годы Великой Отечественной войны проходили ожесточённые бои.

В этом году в экспедиции приняли участие более шестисот человек. Итогом поисковых работ стало обнаружение останков ста девяноста шести красноармейцев.

- Мы помним подвиг защитников Родины и будем хранить эту память для будущих поколений, написал на своей странице в соцсети в воскресенье, 24 августа, глава администрации Барятинского района Андрей Хохлов.

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkoydHJHMXhEV1I0cHZVbnFnUjlFOXc9PSIsInZhbHVlIjoiK2U4cXYzVk1aUVJHV1NHc29TNDRNMThlM0xrYTJMeHI1K0wxaHFBRXRqQTlVUk9Ubi9aMDhLcDhxbWxQVTc4VHRMS2dSbmxjNkY0MG4ybDZuYWN3ZVAyY2prQmlkeXB4Um1kOExlRlZFM2FPZ1lDUGJQaVdjMSsyb3VXV3czVXptM21ZcmNEVjBiS2tZcVMrNHkxeWZDRGFHTEJCUTRuV1B0QXp1a2RubE56R1FVaDZuYmM4YkNLUE9TbE9YZUc3RHAvQjlWelNxN2phd3hkNG9CN0k5ZnJBR202MEQ1cGFBU29BamlHTVcrUitqZlNKbnpMM3JXa1UzNmJOUVZKQnNwSHpybDJsb2RFMzA5MnZXT0p6SVJqUUhYcFZqWWdUVXJnUFpMSE9PUm1SSEFnZXo2WkNwRU05S0xYY2QzQW00Z05zYnNkN0Q0ZHBHQWsrbURickRqbWVrSWR5ai9Edlhmc05vREtvZXE1WkFrU2U3QVlXOTFld0s4YVd0LzJUVktYSit0ZXNoMkN1L1pMYmxOTG04a1RLMUZtRGMvbjJsaGVsS0FCTnJrRWFvRXpqSWt5VVE1QWhGZWZLR1RxYyIsIm1hYyI6ImY5Yjc3ZmVjYzQxMWY1ZTI5YzQ1MDJjZjI3MDk3Yjg0YzAxYjU5Njk1YmRkNGE5ODQ4YTc4NTNiNDliMjEyYzgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IklxRDZoWktHaXFKUkkvRmNhRFFqdlE9PSIsInZhbHVlIjoiNktzMDY5SFZVUzlIbWJZbEo3ZEdxVmRrR0l5NEs5RkJGZlRqVkdqS1JhWWFHRHl1VnhJMXZIcG1TWmt6TFJXakhlWCtpUFBwTEpUUGpuWTc5Vy9OSytXSmN4M1NDR09aYnl2NVdDZDNWWmhyT2JrZ3ZhSXUxVWM3aWpYcGNUZ3dhRTQwRVZoUDd6VXQwRUFYQXZ4MHI1cWg5M0xJcjg0NzR6bHEzeVNMdFRHVTJtRmtmK2QzOXJHMHY4V1lBTzUwOE5PVlFzUVE0SEw0czEzZVYzVUNPYm9OcVFOOWpqSktlKzZVK2plT2xzWTYzcWFpeTR5dW8xQW1ic0ZDTW5hUkZlNlBucy84ZllScWtldDJra2VUdk9BQkxYNnZENTZ6ZXh0bktQWWRSb3BrbmdjWXVYa1ZldnB2YjBYbW5aUkVId1gybzZ0NWF2UElMRjJUMUhSYVYxNTRUTnZIelFtQWVHc1YreXZhWkZnSTNyeUNmR3ZIalNKcHlQZFhESDlXeDNwT09NYWZaL2IwSnV6VnlKc0JMYXdNRkUxUHdZcnNPb0I2ZzdURG9zRUpUU2gxeG83TkpQZUJ5MnNjbXpKeStKMjlWVGg3SG1BYjQvNlplcm4zbGRRb1lUYmVETEdjV1QzQktqN3U5cHE3OEtHbDRJYzNTbktFcUkxY2NCemZhYkpRbjk5eGQ1bTRGTTNDZzJ0NmZQcjgvaWlrT01XdWNQcXYwQUJCbVc1QlFuVkl4N3A0aWtjd3FaMzVJdU9zaEJ1RHA3L1o3YUFjcEx3K09QTHpvUDM4eFBlcDZjMnJGdDZaTUFyb3FCTVBrVE1VVTl4WmtLcHFmUzI3eEdNZSIsIm1hYyI6IjY1NjQ2OTJmZTUxOTJjYmM4MDkzNmZhZGRlMTkwZDExZWRhZDdkMjJkYjgyOTQxYTkyNGQwNzIwNDI0NDNjODIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+