В Калужской области завершилась масштабная поисковая экспедиция

В Барятинском районе Международная военно-историческая экспедиция «Западный фронт. Варшавское шоссе» провела церемонию захоронения останков советских воинов.

Красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, перезахоронили в деревне Цветовка, на мемориальном комплексе «Подкоп».

Уже двенадцатый год поисковики из России и ближнего зарубежья работают на нашей земле, в окрестностях деревни Цветовка — там, где в годы Великой Отечественной войны проходили ожесточённые бои.

В этом году в экспедиции приняли участие более шестисот человек. Итогом поисковых работ стало обнаружение останков ста девяноста шести красноармейцев.

- Мы помним подвиг защитников Родины и будем хранить эту память для будущих поколений, написал на своей странице в соцсети в воскресенье, 24 августа, глава администрации Барятинского района Андрей Хохлов.