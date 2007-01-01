Афиша Обнинск
Новость дня Общество

Калужанка пожаловалась губернатору на удушающие выбросы завода

В субботу, 23 августа, жители микрорайона Силикатный в Калуге вновь столкнулись с проблемой сильных выбросов с местного предприятия.
Владимир Андреев
24.08, 13:30
1 1424
Ночью воздух стал настолько загрязнённым, что людям стало трудно дышать. Одна из местных жительниц, Зоя, решила напрямую обратиться к губернатору, оставив вопрос под его постом в социальной сети.

- На данный момент силикатный завод опять продолжает нас травить. Но никому нет дело, - написала калужанка. - Роспотребнадзор к сожалению, не работает в это время. К кому обращаться? Почему нас лишают права дышать чистым воздухом?

В ответ на жалобу городская управа Калуги дала стандартный ответ:

- Здравствуйте. Дело в том, что решение этого вопроса входит в компетенцию Управления Роспотребнадзора по Калужской области. Пожалуйста, обратитесь к ним. Специалисты ведомства примут меры в соответствии с законодательством».

Таким образом, чиновники переадресовали проблему в другое ведомство, не предложив оперативного решения.

