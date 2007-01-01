Афиша Обнинск
+15...+16 °С
Новость дня Общество

В Калуге полицейские будут ловить пьяных за рулем

В понедельник, 25 августа в областном центре пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».
Владимир Андреев
24.08, 12:15
0 659
Читайте KP40.RU:
Всего за семь месяцев нынешнего года сотрудники Госавтоинспекции выявили 297 водителей, управлявших автомобилем в состоянии опьянения.

Попадались правоохранителям и водители под наркотическими веществами. Таких обнаружено 18 человек. 

По данным УМВД России по Калужской области, чаще всего нетрезвые водители попадают в ДТП выезжая на встречную полосу. Нередки и случаи опрокидывания авто.

