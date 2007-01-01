В Калуге полицейские будут ловить пьяных за рулем
В понедельник, 25 августа в областном центре пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».
Всего за семь месяцев нынешнего года сотрудники Госавтоинспекции выявили 297 водителей, управлявших автомобилем в состоянии опьянения.
Попадались правоохранителям и водители под наркотическими веществами. Таких обнаружено 18 человек.
По данным УМВД России по Калужской области, чаще всего нетрезвые водители попадают в ДТП выезжая на встречную полосу. Нередки и случаи опрокидывания авто.