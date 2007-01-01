В Людинове задержан подозреваемый в убийстве после бытового конфликта

В Людинове следователи предъявили обвинение местному жителю в убийстве, сообщили в региональном СК в субботу, 23 августа.

Преступление произошло 13 августа в одном из домов города, где было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.

Следствие и полиция быстро вышли на подозреваемого. Им оказался другой житель Людинова. По версии следствия, между мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку. В ходе ссоры подозреваемый избил потерпевшего, нанеся ему смертельные травмы.

Подозреваемый частично признал свою вину. Он подтвердил, что действительно избивал мужчину, но утверждает, что не хотел его смерти.

На данный момент по делу проведены все необходимые экспертизы, опрошены свидетели и собраны характеристики обвиняемого. Расследование продолжается.