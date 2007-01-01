Над Калужской областью ликвидировали 23 вражеских беспилотника

С вечера субботы до утра воскресенья БПЛА уничтожены над 12 районам области и Калугой.

- В период с 17.00 23 августа до 04.30 24 августа силами ПВО уничтожены 23 БПЛА на территории окраины Калуги, Мещевского, Перемышльского, Кировского, Жуковского, Мосальского, Козельского, Боровского, Бабынинского, Дзержинского, Думиничского, Жиздринского и Малоярославецкого районов, - сообщил в воскресенье, 24 августа губернатор Владислав Шапша.

На местах работают оперативные группы. По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

До этого, в субботу ПВО ликвидировало 13 вражеских дронов над Калужской областью. При падении БПЛА в Барятинском районе незначительно повреждена линия электроснабжения одной из деревень.