Новость дня Общество

В Калуге замену коммунальных сетей у ТЦ «21 век» обещают закончить к 30 августа

В субботу, 23 августа городской голова Калуги поставил задачу завершить все работы на этом участке ко Дню города.
Владимир Андреев
24.08, 08:07
Всего заменено 9 километров теплосетей. К 24 августа, по словам подрядчика, сделано 90% от запланированного.

- На территориях около ТЦ «21 век» на улице Кирова, улицы Ломоносова и Плеханова трудятся четыре бригады, на этой неделе подключился ещё один подрядчик, чтобы ускорить процесс, - уточнил Дмитрий Денисов.

Специалисты работают в две смены, параллельно рабочие приводят в порядок дворы и тротуары.

- Все трубы укладываются по современным стандартам, участки проходят обязательную проверку, добавил градоначальник. - Всё, что вскрывалось, будет восстановлено: асфальт, плитка, элементы благоустройства.

