Главная Новости Общество В Калужской области медведь вновь испугал местных жителей
Новость дня Общество

В Калужской области медведь вновь испугал местных жителей

Косолапый вышел из леса у деревни Мандрино в Малоярославецком районе.
Владимир Андреев
24.08, 07:20
0 1869
Видео с косолапым опубликовал в субботу, 23 августа, глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов.

- Осторожно грибники и все жители! – предупредил чиновник. - Наши леса и даже уже поля ощутимо пополнились медведями! Очередное видео, сегодня Мишка в Мандрино СП Михеево!

Женщина, автор видео, рассказывает, что мишка сначала стоял, а потом присел. Подойти ближе местная жительница не рискнула.

Медведи все чаще беспокоят калужан. В том же Малоярославецком районе 7 августа косолапый хозяин леса испугал компанию, расположившуюся на пикник. Вероятно запах шашлыка привлек хищника. Тогда все обошлось, а вот прошлым летом в Износковском районе медведь убил человека.

По оценкам специалистов, в лесах Калужской области сегодня водится около 149 медведей.

При случайной встрече с медведем нельзя смотреть ему в глаза.

- Обычно мишка даёт о себе знать, поднимаясь во весь рост, - рассказывает руководитель Центра реабилитации диких животных «Феникс» Вероника Матюшина. -  Медведь плохо видит, но хорошо слышит и чувствует. Спокойно отходим от него на 100 шагов и не поворачиваемся к животному спиной.

