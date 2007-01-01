Афиша Обнинск
Общество

Жительница Калуги возмущена состоянием улицы Кибальчича

Дарья Джуманова
23.08, 15:20
0 844
В среду, 20 августа, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.

- Как долго будут такие ямы на ул. Кибальчича? Они глубокие, огромные, в дождь их не видно. Причем образовались они почти сразу же около ранее сделанного ямочного «ремонта». Здесь писали, что ремонт улицы запланирован на 2025 г., когда его собираются проводить? Зимой, когда снег будет, опять асфальт в лужи?

Мы отправили запрос в городскую управу, но пока не получили ответа. Как только он будет, мы обязательно опубликуем его.

