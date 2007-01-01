В Калужской области из продажи изъяли более тонны некачественных консервов
1200 килограммов продукции признали небезопасной из-за нарушений на заводе из Владимирской области. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре 22 августа.
Предприятие ООО «Экватор» долгое время использовало некачественное сырье для изготовления консервов, включая печень трески, рыбные паштеты и печень минтая.
Все выявленные продукты сняли с продажи в магазинах Калужской области. Сертификаты на них аннулировали.
Изъятую продукцию уничтожат или вернут производителю. Против ООО «Экватор» возбудили дело об административном нарушении.