Афиша Обнинск
+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области из продажи изъяли более тонны некачественных консервов
Общество

В Калужской области из продажи изъяли более тонны некачественных консервов

Дарья Джуманова
23.08, 12:14
0 653
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

1200 килограммов продукции признали небезопасной из-за нарушений на заводе из Владимирской области. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре 22 августа.

Предприятие ООО «Экватор» долгое время использовало некачественное сырье для изготовления консервов, включая печень трески, рыбные паштеты и печень минтая.

Все выявленные продукты сняли с продажи в магазинах Калужской области. Сертификаты на них аннулировали.

Изъятую продукцию уничтожат или вернут производителю. Против ООО «Экватор» возбудили дело об административном нарушении.

Лента настроения
1 оценили
0%
100%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkNWYzJMdnNTSWdhK0VFbTc3OVBya0E9PSIsInZhbHVlIjoiZmMvZko3MFJNMGVoS2c2aHJ6REg1WEswMFpPenE5aDhWS096a09PRVVGRTE3VmNhZjFlYXpUN1gwY0txcksrNUNZQmdoVGlkVTJVUGFlazJjVmNPblg2ZUF0bUxlaTRlM3BGQVVRNXBZWnRxRDVIWVRscWx5U2xKYzVZcmQ5OEwxZ2NsdkFFWjdXUVBoOVhEc2RJaG1SMTNOVWJnY0NPckg3SGo1ZEVEaTRsK3ByaU81YUF3eG5lekN2NUtpS2puU3BzWVJiWGtHOGJ0S1JWTTJlbVpPNDkwaXo4S3c5RlNJUjMrdUc0NmhHYUwzMmtoTmZ4UUFkZEdvbGlpdVFzK1d5Y1cyK05FeWJpR2ZjZmNZRHc2T1UxSjhpQkFhcHIzdVkwT1RqWStOeGk4ckJaTHBjcTMzdmFtblFnY0orWjZuZ0pidzdWSGZOUFFseFViZEhwQm5jb2crc3NrM2xYcGdnTFV4UGVvSDgzQTNIRWkvd2FCMEQ4ckZ3MGpucTVobHdlYUpVUVZySHNIVzZ1Y01nWTBrQjdOV1RzWUU2dVdCK0ErajRvMFgvMlJpbm02clFvZkNGU09lZEY5OU9uQiIsIm1hYyI6Ijg3Y2FjNzgzZWYyOWUxMzRlNTA3MzQ4NmRjODkwYzhjMzVmMjY2YzQ1YWExN2QyNjFlZjk3NjA4MTIzNmVkMmYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InM3ZGxMRGVLUWh0aysyOG92QnFGekE9PSIsInZhbHVlIjoibVI0cGlYWDJOa21VWERqM1FMcDRjaUU3VkYzSWZtYzV6cEUwOGNDdnE0ZUlnK01BNDRBNWpNVFQ5cU1MTnYrV1F5RVQyMGpNTXV0Q3NmNUZQdE13SVg1MnJjTGRaMUdxRDd1Zk92YVRkcTZ3SGhDR1huNXUyQ0p6dmpsUEEydU1mN0EwVFg3dTlrZlZJL3E0WTNKT0Z0MkJoMkltYkNOVUtmbEx5ZEhTaThkTldIQmN6L25UbHlnWlhpNHgxRDk3Sk0yeTdTbjlZeHNldjAzZmpBbU5UTGJXQXA5K1Y4K3UxNlZPWmh2MXNmSEQvM0c5N3V3RHA2VXBDUjNQMkU2RS84RHRFeDd5ZHQwVm5QckxXWVZKSkhuVVdBNVRxUjhHTnBITS9NK2JvR0xSc2U0YUxEd2xWOWFsMTA3L25WK0tGUkZwTUIzemgvNDE5WjVMd1JRdzBlVlRqemd3a1JzdllhaE1zTFdsSVorU04rVzZZVFdxc1p2MERZUHE4emxxZk5nVGE5L3BtcS9mYnBWNWhlYjY5dUV2N2VUL2VwQ1ZHZHYvazZ4cmFyRWN6ZVVvcDFGYU5oayt3NzhtUm5xTHV1SGJoWFZ1OUtTVloxSGdLSk5mTll5S2tRNW80bkgrWWlDU2FQM3VkanRHakZnd05xQmdPR29WVE5memEwVFZTSFI5OUNhT3NCWW1pQVNmckpoaVVDc2E1Yjk4NzhKbXIvZStndGkwSnAyVTFZZFpSajc0UFM4QVYwUmxhSXJoMVNqVTUreTA3QkU2clN0Nldzakx1RnRNVWc1QnhBTTZHR0c1cjZrNk12a0RSek00N2xkalhTWndWUFhIMHFMQSIsIm1hYyI6Ijk4OGVmZjU5OWE2ODczYjcwZjUwZTNlMDhmNTRkNDBkMmRkMDBmZTBlZGZkMWRmMzg2N2I4YjAzMGY0YWJhMmUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+