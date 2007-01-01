За мат в полиции житель Малоярославецкого района получил 6 суток ареста

Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов в пятницу, 22 августа.

Как установило следствие, инцидент произошел в августе этого года. 38-летний мужчина, находясь в холле отдела полиции, громко и нецензурно выражался. Его поведение демонстрировало явное неуважение к сотрудникам правоохранительных органов.

В ходе судебного заседания гражданин полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он пояснил, что причиной недостойного поведения стало алкогольное опьянение.

Суд назначил ему наказание по статье «Мелкое хулиганство». Мужчина был приговорен к административному аресту сроком на 6 суток.