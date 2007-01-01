Афиша Обнинск
Владислав Шапша доложил Президенту РФ о проекте «Обнинск Тех»
Новость дня Общество

Владислав Шапша доложил Президенту РФ о проекте «Обнинск Тех»

Дарья Джуманова
23.08, 09:02
0 661
Губернатор Калужской области Владислав Шапша доложил Президенту России Владимиру Путину о ходе реализации проекта по созданию Международного научно-образовательного центра ядерных и смежных технологий «Обнинск Тех». Об этом сообщил в пятницу, 22 августа.

Глава региона подчеркнул, что у проекта есть четкая и комплексная программа развития.

Ключевой целью проекта является превращение Обнинска в мировой центр ядерного образования. Планируется, что к 2030 году в кампусе будут обучаться не менее 10 000 студентов, половину из которых составят иностранные учащиеся.

Для достижения этих амбициозных показателей ведется системная работа по нескольким направлениям:

  • Развитие городской инфраструктуры: Реализуется мастер-план по комплексному обновлению Обнинска, включая транспортную, инженерную и социальную сферы.
  • Расширение образовательной среды: До конца 2025 года будет создано 7 новых современных лабораторий. Также прорабатывается вопрос капитального ремонта учебных корпусов, существующих лабораторий и студенческих общежитий.
  • Привлечение инвестиций: Развитие ведется в том числе за счет частных инвестиций, которые направят на строительство жилья для преподавателей и другие проекты.

Отдельно губернатор передал Президенту слова благодарности от жителей Обнинска за продление городу статуса наукограда. Эта мера государственной поддержки позволит сохранить стратегический вектор развития и воплотить в жизнь концепцию «города-университета».

