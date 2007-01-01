В Калужской области увековечили память погибших героев
В Юхнове 22 августа состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски воинам, погибшим в ходе специальной военной операции.
Мероприятие прошло на центральном городском мемориале при участии официальных лиц, представителей общественности и родственников погибших.
На церемонии присутствовали заместитель министра труда и социальной защиты населения области Екатерина Сысоева, руководитель Калужского филиала фонда «Защитники Отечества» Артур Титов, а также глава администрации района Марина Ковалёва и военком Сергей Попков. Артур Титов, являющийся кавалером ордена Мужества и участником СВО, выступил перед собравшимися.
Настоятель Казанского храма протоиерей Алексей Махетов отслужил литию по погибшим воинам.