В Калужской области увековечили память погибших героев
В Калужской области увековечили память погибших героев

В Юхнове 22 августа состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски воинам, погибшим в ходе специальной военной операции.
Ольга Володина
22.08, 16:53
Фото: Общественно-политическая газета Юхновского района Калужской области
Мероприятие прошло на центральном городском мемориале при участии официальных лиц, представителей общественности и родственников погибших.

На церемонии присутствовали заместитель министра труда и социальной защиты населения области Екатерина Сысоева, руководитель Калужского филиала фонда «Защитники Отечества» Артур Титов, а также глава администрации района Марина Ковалёва и военком Сергей Попков. Артур Титов, являющийся кавалером ордена Мужества и участником СВО, выступил перед собравшимися.

Настоятель Казанского храма протоиерей Алексей Махетов отслужил литию по погибшим воинам.

