Пять малых городов Калужской области победили во Всероссийском конкурсе проектов комфортной городской среды
Общество

Пять малых городов Калужской области победили во Всероссийском конкурсе проектов комфортной городской среды

Как сообщил в пятницу, 22 августа, губернатор Владислав Шапша, победу одержали Белоусово, Боровск, Людиново, Малоярославец и Мосальск.
Владимир Андреев
22.08, 15:10
0 637
Реализация их проектов по благоустройству начнется в 2026 году.

- Это отличный результат, который говорит о качестве подготовки проектов, — подчеркнул глава региона.

Итоги конкурса были подведены на форуме в Казани. Всего за время проведения конкурса победителями становились 15 городов Калужской области.

По словам председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, эти гранты помогают благоустраивать малые города, впоследствии становящиеся не только точками притяжения для туристов, но и точками роста.

