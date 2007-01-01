Мосты на перемышльском участке киевской трассы усилят армированием

Как сообщает правительство Калужской области, продлжаются масштабные работы по приведению в порядок отрезка трассы М-3 «Украина» — Перемышль.

Этот участок с 18-го по 28-й километр является важной частью дорожной сети региона и ремонтируется в рамках федеральной программы «Инфраструктура для жизни».

Подрядчики выполняют комплексное обновление дороги: помимо укладки нового асфальтобетонного покрытия, они приводят в порядок систему водоотвода, чинят трубы, обновляют автобусные остановки, монтируют защитные ограждения и дорожные знаки, а также укрепляют обочины.

Отдельное внимание уделяется реконструкции двух мостов.

Так, на мосту через реку Высса работы идут поэтапно: одна его половина уже полностью отремонтирована. На второй половине строители демонтировали старое покрытие, гидроизоляцию и перила.

Сейчас они разбирают тротуарные консоли, подготавливают основание для укрепления опор с помощью щебня и армируют железобетонные конструкции. Длина данного мостового сооружения составляет 59,2 метра.

Также идет ремонт моста через реку Кванка. На данный момент работы на первой его половине полностью закончены. Подрядчик приступил ко второму этапу: уже удалено старое асфальтовое покрытие.

Сейчас строители заняты на демонтаже выравнивающего слоя из железобетона. Параллельно в рамках усиления конструкции специалисты укрепляют опорные конусы с помощью монолитного бетона и восстанавливают поврежденные железобетонные поверхности самого сооружения. Для обеспечения бесперебойного движения транспорта на время ремонта организовано реверсивное движение. Общая длина мостового перехода составляет почти 77 метров.

Эта дорога имеет ключевое значение для области — она не только входит в опорную сеть, но и связывает между собой несколько районов, а также является основным подъездом к национальному парку «Угра».