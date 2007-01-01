Афиша Обнинск
+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Владислав Шапша обратился к калужанам в День государственного флага
Новость дня Общество

Владислав Шапша обратился к калужанам в День государственного флага

В День флага России губернатор Калужской области Владислав Шапша назвал триколор символом единства и исторической преемственности страны.
Владимир Андреев
22.08, 13:24
0 613
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Глава региона подчеркнул, что флаг объединяет всех жителей России, независимо от региона и национальности, в стремлении защищать Родину и трудиться на ее благо.

- В его цветах — гордость за прошлое и вера в достойное будущее, — отметил Шапша.

В завершение губернатор пожелал калужанам благополучия, новых побед и достижений.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
12 оценили
8%
17%
8%
17%
17%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ijg0V2ZUamhKTmRPR1RxUVc3M0JOOVE9PSIsInZhbHVlIjoiVC80VFh5WGNmQkcvaVEwb1Mrbk80VHpEMWI3QytIU3QxUVkxTVdLV3dVZVptalYwUTRvUzF0ODFMYzVhNFZnbzJNZU9oNnphZHpDejBkei9TcGxId1A3YlZDdHFWSklyYk9EbzFTalZjaWYvczJ2RXp0dUUxSFNlZGI2dE8vSTh3Vy9NV2xQZFlNUkd1aEtDdnl2NmNTK0JZWlNjK3NGMmtlSS8xckVVd2Voa21JM1B6QWJJaStWVmI1NTNJS2lmZFZWY3lvdW5wY2JZbXlNK0M0TEpOSG5sdVJiYU50S0NhMEVCRTYwc2hQNWxubU9rMVE4T0ZNWFpoUWZ5Sm5waWJUU3kxRDFTMVJ3RjFFTTdkRzI1TnRoU1M0L1FXdjhTTm9QUUpHaGpyS0hMd1JvSGk3R0w3a3pPMmVUU1BlbGdhU2t3WldtRW5KR2pDZ1R2anRHVFNaVDk0MFhjdlRJVFJvUUcwaGkvRlFmZ2I0amtQa0xpWmFuWGFua25xczJvcEV4d1ZrNUMwaUFGVG1YZlptRjVkSE9YUlkrN1U3TFVpYjkvK2diYzAyNWlvYVFQdFlZWGprZWhxV1BPTHZoaCIsIm1hYyI6IjY5NzIwMjgxMDFjZTFhNmUwMmE1N2IyNDBhYmVlYzNhOTU3N2Q3ZTZhYzYwZDVmYjUyY2QzNzMxMmFkNDU4NzgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im9JWTdDbi9mZUR6Z0V5TlZ1TGNmRnc9PSIsInZhbHVlIjoiMWhHbytzekcyRXVFZnVpUGxQMVBCK2xmb0RxcldwZjVwS1FmQWtHS0dyTGtJYXNXcmZpc2I1blZSc1FlMUJxaVF0MW9YbThwd1FVWkpzRWlEM1c4anpKK2JmYjNhYy9JamVpV2hFdm9ud2Y2NVJ4MHRIK25mL0hkVGZtdHA0VzJsZjRkMjR5bnBiUFFYN1dXSC9ud1VjV2pOdjdocm05NzBOSlpEc0xJN3o2ZlQvVERLRW52UjluWVhOMStCd0JZbUxjYks2S09kM3RZMXN1TThNTGc2TEcyVEE4czdrQXhGWFoxeFJDdW1HdkRHQmIyaUxnUVhZaVVUN1dFOGQvZWVUQkQyQnk4cjA3UFRZdy93YXZOUG5ERjNrN2NmS2hlMlNaN3MxK0ZPK3hZRSthdW91MlRhUEt5TVJIbkpkdnVEbXVZeWlNNGNLWEhrVXAxdklZcjVTMlJYbU1CUHZRMG5SWFF5WmZaVHFoK2xLWlhFRThjMXc5UjdtK0d0ZXlmc2hJWWQ4eFprSW1kc1dOV0YwbmxsQlA2WWFxQnErRXEvelF5SGF3cFJGTzY5UU9yc1JmdkEvSlNFWWpDUTUzL25hckh6TzZsd0k3L0Exdlhubi81VEJsL1Q3encwVzJrV1Jsd1BZQlF6N29ydTJ0amY2VTJqNUNXci9nYmhPUHQ4S3ZnMGdYN0tNUDZNZzArOTZjR25tYWllcktxb2Rtb2FtUGhvWCt2ekhHYmJ2RjNHOXdGMHNqUldDYnFEVXlBQUdVMklIRUZrN3RvWEQ2M2ZaRGw1bjcvN25hNmR2MEFNWUJ5ZWlISmRMMmU5Z2FBRUl2UmpNTW44d09IalpsZyIsIm1hYyI6ImNjNzViOTllMTY4MjNkOWUwNGUxMjQ2OTJiN2FkY2YzOTcwYjc0MDcxZjkxMzA2NGY4MzVmYWU1N2NlOTA4NzMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+