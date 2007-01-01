Владислав Шапша обратился к калужанам в День государственного флага

В День флага России губернатор Калужской области Владислав Шапша назвал триколор символом единства и исторической преемственности страны.

Глава региона подчеркнул, что флаг объединяет всех жителей России, независимо от региона и национальности, в стремлении защищать Родину и трудиться на ее благо.

- В его цветах — гордость за прошлое и вера в достойное будущее, — отметил Шапша.

В завершение губернатор пожелал калужанам благополучия, новых побед и достижений.