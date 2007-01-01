Афиша Обнинск
+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге городские власти предложили детям играть в футбол в темноте
Новость дня Общество

В Калуге городские власти предложили детям играть в футбол в темноте

В среду, 20 августа калужанка пожаловалась на странице губернатора в соцсети на отсутствие света на спортплощадке.
Владимир Андреев
22.08, 11:10
0 617
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Речь идет о детской спортплощадке, расположенной между домами №41 и 47 по улице Степана Разина.

- На данной спортивной площадке нет освещения, - написала Ольга Черкасова. - Вообще никакого. Там всегда в любую погоду и время года занимаются взрослые, дети и подростки. В вечернее время им приходится заниматься в полной темноте, либо подсвечивая себе фонариками.

В городской управе ответили, что освещение при строительстве площадки было не предусмотрено.

- К сожалению, в этом году освещение там не планируется из-за недостатка финансирования, - добавил представитель городской управы Калуги. - Рассмотрим возможность в последующие годы.

Невольно возникает вопрос: как можно было согласовывать проект строительства детской спортивной площадке между жилыми домами без освещения?

Лента настроения
15 оценили
27%
0%
7%
0%
0%
67%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InB6NXZXMlp0dmtsTDl0Vk5Qc1AxUlE9PSIsInZhbHVlIjoic1llcFArRDVuNDAyaGk0SG85MENaWXI4TDNETjE2c3BtNnVhdVphSHBSaXV6Yk55Mk9vb0pKOGc2dm56MmxMbm14OFpIREJRNEtuTkplQWhnL3JiMkt3ZGgxQStucHczcENqR1diZEF5VHhjL2xWUUJjWTl0K3pPMWc3Z3hnbndNSDA2VlNqR0ozVldaM2NZOVFERW4xblV1cFFpTkt0UkJQM3F0TE1ybDZPUDZnYTY1NnBaUkZ5R0JaVW4wY3VqaVQzS25xVzRrc0FLY3lzNnkvc0oybGpwalZqOHkzOFVSa0plRXlieGNQL05yQ0hrL0w2S3lzdlRhNFR3ZmhqMCt6WWVlNmY2YUUvSUlmdFJUckhrSDhOdUFRQjVtSUNzaEo5Sms1dS9Nbk1VSDhBUTZ5U1dET0xJZWw2WTdMQWltSHdWTjlhNllMVVBYbFhNbWdSMXVralBqby9aOTZhU0VnUEJmcE1IcjJvdmpFNk9rb2gwLzlKQkN1K2pyRHViam1pTlhwOWZlQnFSZFZzNDhLL05yb3ZpdU5IRjMvbUdrTG55VTBXcG1KY1hlRFYrWCtJSmFVenU1c3lHL0NpcyIsIm1hYyI6IjU3ZDkwNzJhZDk0MDRiMmYxNzIwMGI3M2VjZjZlOTA5NDMyYzRkNzE0NjgwMjg4Yzc3YjJiMTI4OTg5MGZlY2MiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImJHUXlWaGQxVFJ3MVRiY0hjRVByN1E9PSIsInZhbHVlIjoiWHZWUXpuZTYrNVFscEJ3NDN0MFNHc2NTa2NXQ1laLzJ6U1IvUjY4a1RnNVVRd1Z3SjN2K2FrRFVBSkFGY1Nvd1JZcFRTOHhMOVRNR1h5N2RxT0J5WFpoUldwNVlMN1ZoWWQwU2lQLzBoc0UydDNYTUIxUXpQU05pSG9iRW42eHhSdFdLazFRc25zRjk4bzY4Si9qSzdrU2Z1SkM5bEkrOUJoMzVSekdNb2c0V2tvb2VOcUlzVFRURWsvU3R2REFUQllWTjNJblBaTGdrRXM1Zk5admw2Z1ZqNU5GcXZhQldRN05Mbnh2ZGZrNGxMS0NxNzl4NTB4Qms2QWo5cmkvUjNPMzRuUFFQME4velM1aTZ1ZDJTYkJ2b1dnVGFYcFE5cXdoS1JEeEtKb3N0QUUxV3RMbjdBMGEweS9RMkpWbnJyTFEvdTNjY2ZFc3ZtLzhUYnBvY2J2TGRoSlpQZ2IrTUJuSkFwTHU3dDluNGdJWjFYckNVMXJGcmFCZmQwN2hpTmU4eFQ2dnp4MXBTdDRUTWRnMDlpZnR1UTVPaGJGWkt5WVFNSVR0SDJTWUFjTlFrNFZEMVZNekNyV0orcGxFOHdOUUlLaFZOM2JDNUFpSzFvZ2c1SE52UDVDcTN2SUp6VkFyM2tXY0t0RDFiV1VSL0lLSlg4a1d6Qk1ZbUcxUzRSUDJmWlVOT0dFODUrOWRwU0JmQ2dPTmZ4K2R1SEVTU2h4aVBTd3UwVFV6dlJKODVjS2RwTHVQNXR3WHlPRG1lNlYrUXZSL2ZpYllpS0VKUUFkL2JMRGRydmRNMFU3R3dCUERjZHRhb2pkalRpUVg4MG1tRkVQdGwyeU1iQXBwYiIsIm1hYyI6ImEyYjQ4YTI3ZmYyY2I4NmZkODkxODNkNGUwNWE2ODI1NjQ0ZmFiYTNiMGMzNzE3MDJiOGEzNjdlZTc1ZDI0OTMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+