В Калуге городские власти предложили детям играть в футбол в темноте

В среду, 20 августа калужанка пожаловалась на странице губернатора в соцсети на отсутствие света на спортплощадке.

Речь идет о детской спортплощадке, расположенной между домами №41 и 47 по улице Степана Разина.

- На данной спортивной площадке нет освещения, - написала Ольга Черкасова. - Вообще никакого. Там всегда в любую погоду и время года занимаются взрослые, дети и подростки. В вечернее время им приходится заниматься в полной темноте, либо подсвечивая себе фонариками.

В городской управе ответили, что освещение при строительстве площадки было не предусмотрено.

- К сожалению, в этом году освещение там не планируется из-за недостатка финансирования, - добавил представитель городской управы Калуги. - Рассмотрим возможность в последующие годы.

Невольно возникает вопрос: как можно было согласовывать проект строительства детской спортивной площадке между жилыми домами без освещения?