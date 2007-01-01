Афиша Обнинск
Новость дня Общество

SIM-карты T2 с тройной выгодой появились в сети белорусских магазинов продуктов «Чеснок»

22.08, 10:50
0 464
На прикассовой зоне магазинов разместили бренд-полки T2 — покупатели смогут выбрать подходящий телефонный номер и здесь же оплатить его. Удобно, что на этих SIM-картах открыта возможность саморегистрации — всего за пару минут через приложение оператора клиентам удастся активировать номер, чтобы сразу начать пользоваться услугами связи.

Специально для посетителей супермаркетов «Чеснок» компания предложила особые условия при подключении: цена SIM составляет всего 49 рублей, при этом на баланс телефона абоненты получат в три раза больше — 150 рублей. На номерах предустановлен тариф «Мой онлайн» с бесплатными звонками внутри сети, нетарифицируемым трафиком в популярных соцсетях и мессенджерах, доступом к онлайн-кинотеатрам и другими трендовыми цифровыми возможностями.

Роман Солонин, коммерческий директор макрорегиона «Центр» T2:

«Мы активно развиваем сотрудничество с крупнейшими ретейлерами, чтобы все желающие могли приобрести SIM-карту в магазинах рядом с домом. Сеть ″Чеснок″ — наш новый партнер, и его точки открыты в 36 городах ЦФО, а также в 6 городах СЗФО, включая Санкт-Петербург, где T2 — один из лидеров рынка. Приятно, что для торговой сети мы стали первой телеком-компанией, чьи брендированные полки появились на самой популярной зоне около касс».

Евгений Жарков, коммерческий директор сети супермаркетов «Чеснок»:

«Сотрудничество с Т2 позволит покупателям наших магазинов получить SIM-карту так же просто, как приобрести товар повседневного спроса. Это гармоничное сочетание классической розничной торговли и передовых технологий подключения, основанных на цифровых решениях. Акция с утроенным балансом станет приятным бонусом для покупателей SIM-карт».

«Чеснок» — это быстрорастущая сеть продуктовых магазинов с широким ассортиментом качественных белорусских, европейских и российских товаров. Сотрудничество с T2 логично поддерживает рациональный подход к покупкам.

Акция с утроенным балансом от T2 проходит в супермаркетах «Чеснок» в Тульской, Калужской, Рязанской, Владимирской, Ярославской, Ивановской, Смоленской, Брянской, Московской, Ленинградской, Орловской, Липецкой, Новгородской и Псковской областях.

