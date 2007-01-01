Афиша Обнинск
Общество

Калужанин задолжал своим детям 160 тысяч рублей

В Калуге судебные приставы арестовали автомобиль местного жителя, накопившего крупную задолженность по алиментам.
Ольга Володина
22.08, 10:29
0 389
Фото: УФССП России по Калужской области
Исполнительное производство в отношении мужчины ведется с 2020 года — он должен выплачивать средства на содержание родных сына и дочери. До недавнего времени алименты удерживались с его официального дохода, но в 2025 году он потерял работу, и выплаты прекратились.

К августу этого года сумма долга перед детьми достигла 160 тысяч рублей. Судебные приставы применили к неплательщику комплекс ограничительных мер. В ходе проверки выяснилось, что у мужчины в собственности находится автомобиль Volkswagen Touareg.

Транспортное средство было немедленно арестовано. Если в ближайшее время отец не начнет погашать задолженность, машину передадут на оценку, а затем продадут с торгов. Вырученные средства направят на погашение алиментов.

