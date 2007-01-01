Советская неоновая вывеска в Калуге поломалась

22 августа в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя Евгения о неисправности известной неоновой вывески на улице Ленина.

Он обратил внимание, что буквы на фасаде дома 59 горят неравномерно и с перебоями.

- Лучше б оставили как раньше, без этих подсветок,- прокомментировал фото калужанин.

Эта вывеска имеет интересную историю — ее демонтировали в 2020 году, а в апреле 2022 года вернули на прежнее место после проведения реставрационных работ. В процессе обновления к историческому объекту добавили современную подсветку, которая, судя по всему, и вызвала проблемы с работой неоновых элементов.

В настоящее время вывеска продолжает работать с перебоями, привлекая внимание горожан и вызывая дискуссии о качестве проведенной реставрации.