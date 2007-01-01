В Калужской области возбудили дело о налоговых схемах на 60 миллионов

Следственное управление СК России по Калужской области возбудило уголовное дело в отношении директора местной коммерческой организации.

Женщину подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Официальное сообщение об этом появилось на сайте ведомства 21 августа.

По данным следствия, фигурантка занималась исполнением государственных контрактов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В период с 2019 по 2022 год она применяла схемы уклонения от уплаты НДС и налога на прибыль. Для этого она создала фиктивный документооборот с аффилированными контрагентами, что позволило незаконно применять налоговые вычеты. Общая сумма ущерба бюджету составила не менее 60 миллионов рублей.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Калужской области. В настоящее время следователи изъяли документацию по месту работы подозреваемой и устанавливают все детали совершенного преступления.