Новость дня Общество

Жюри «Что? Где? Когда? Калуга»: «Ребята отвечали на вопросы, которые меня ставили в тупик»

Члены жюри первой интеллектуальной игры на знание истории Калуги попросили организаторов ввести приз симпатий жюри.
22.08, 10:15
Как мы уже писали, в среду, 20 августа, в Калуге состоялась первая игра «Что? Где? Когда? Калуга» на приз медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга».

Свои оценки этого мероприятия мы попросили озвучить членов жюри

В его состав вошли:

  • Советник губернатора Калужской области Андрей ИЛЬНИЦКИЙ.
  • Директор гимназии №19 Калуги, призер конкурса «Учитель года» Денис МИРОНОВ.
  • Директор Калужской областной библиотеки имени Белинского Алла АНИКИНА.

- Наблюдать за игрой – одно удовольствие, - признался директор калужской Гимназии №19, Денис МИРОНОВ. – Была настоящая борьба. А что касается вопросов, то мне больше всего понравился про пушки на Московской. Дело в том, что этот памятник был установлен по инициативе первого директора нашей гимназии. Мне это близко, но сам вопрос был очень оригинален.

- Честно скажу, я приятно удивлена, сейчас, мне кажется, что на наших заводах работают учителя истории, - поделилась впечатлениями член жюри «Что? Где? Когда? Калуга», директор Калужской областной библиотеки имени Белинского Алла АНИКИНА. – Ребята отвечали на вопросы, которые меня ставили в тупик. Признаюсь, я с большим интересом наблюдала за игрой и за звучавшими вопросами. Вы – молодцы!

- Отрадно, что «Комсомольская правда – Калуга» решила провести такой нужный и интересный экскурс в историю накануне Дня рождения нашей любимой Калуги, - отметил председатель жюри, советник губернатора Калужской области Андрей ИЛЬНИЦКИЙ. – Я думаю, что это начинание нужно поддержать. В следующем году мы будем отмечать 85-летие освобождения Калуги и я думаю, что будет правильным продолжить ваше начинание и продолжить проведение такого интеллектуального шоу.

Я думаю, что в дальнейшем неплохо бы ввести приз симпатий жюри. Например, сегодня игрок команды «Фуяо стекло рус», господин Козлов всех нас просто поразил своими энциклопедическими знаниями.

О команде, победившей сегодня хочу сказать особо. Они молодцы. Компания АГР сейчас развивает новый бренд автомобилей, который, я надеюсь, станет отличительной маркой для нашего региона. Их победа в игре – знак, что и на производстве их ждут только победы.

А всем участникам сегодняшней игры «Что? Где? Когда? Калуга» я пожелаю и дальше увлеченно интересоваться историей земли, на которой мы живем, историей нашего родного города Калуга. Я очень рад, что «Комсомолка» затеяла и провела его на высочайшем уровне. Ждем продолжения.

