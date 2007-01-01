Дорожная полиция проверила калужские школьные автобусы
И поговорила с их водителями.
В пятницу, 22 августа, УМВД по Калужской области сообщило об окончании проверки школьных автобусов.
Она прошла в рамках подготовки к новому учебному году, который стартует 1 сентября.
Сотрудники Госавтоинспекции проверили техническое состояние транспорта и провели рабочую встречу с водителями этих автобусов.
- Автоинспекторы обсудили с водителями основные причины совершения дорожно-транспортных происшествий с участием детей и пассажирского транспорта, а также разъяснили требования, предъявляемые к организованной перевозке групп детей автобусами, - сообщает ведомство.