Новость дня Общество

Дорожная полиция проверила калужские школьные автобусы

И поговорила с их водителями.
Сергей ПЕТРОВ
22.08, 09:22
0 422
Читайте KP40.RU:
В пятницу, 22 августа, УМВД по Калужской области сообщило об окончании проверки школьных автобусов.

Она прошла в рамках подготовки к новому учебному году, который стартует 1 сентября.

Сотрудники Госавтоинспекции проверили техническое состояние транспорта и провели рабочую встречу с водителями этих автобусов.

- Автоинспекторы обсудили с водителями основные причины совершения дорожно-транспортных происшествий с участием детей и пассажирского транспорта, а также разъяснили требования, предъявляемые к организованной перевозке групп детей автобусами, - сообщает ведомство.

Партнёрские новости
