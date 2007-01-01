Афиша Обнинск
Геннадий Новосельцев: «Рецепт успеха при реализации инициативных проектов прост – нужно общаться с людьми»
Общество

Геннадий Новосельцев: «Рецепт успеха при реализации инициативных проектов прост – нужно общаться с людьми»

Председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев посетил микрорайон Кубяка областного центра.
22.08, 17:00
Там он встретился с главой городского самоуправления Юрием Моисеевым и депутатом Городской Думы, руководителем ТОС «Содружество» Татьяной Коняхиной.

Вместе они побывали в общественной приёмной партии «Единая Россия», где Татьяна Коняхина рассказала коллегам об успехах общины и планах на ближайшую перспективу.

Затем народные избранники оценили промежуточные итоги реализации проектов инициативного бюджетирования на территории микрорайона. Отмечалось, что четыре проекта уже завершены, другие находятся на финальной стадии. Так, в двух дворах идут работы по расширению парковочного пространства и благоустройству. В ближайшее время будет уложен новый асфальт, установлена детская площадка и малые архитектурные формы.

- Учитывая тот объём средств, который заложен в бюджете на реализацию инициативных проектов на этот год – а это более 400 миллионов рублей, мы можем оценить масштаб позитивных изменений в сфере благоустройства не только в сельских поселениях, но и в областном центре, - отметил Геннадий Новосельцев. – В Калуге действует своя программа поддержки инициатив граждан, которую мы уже второй год софинансируем из областного бюджета, выделяя порядка 15 миллионов рублей.

В общине «Содружество», которую возглавляет Татьяна Ивановна Коняхина, мы видим, с каким качеством, с какой любовью, с какой теплотой можно делать любые работы по благоустройству при участии жителей. При этом рецепт успеха прост – нужно общаться с людьми. Когда жители дома, в котором более 350 квартир, практически единогласно голосуют за проект, платят свои деньги – они обязательно будут заинтересованы в его реализации, будут следить за объектом, будут любить то место, в котором они живут, будут им гордиться. Инициативное бюджетирование – очень важная программа. Мы будем продолжать увеличивать финансирование, чтобы как можно больше людей в ней участвовало.

