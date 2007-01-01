Афиша Обнинск
Главная Новости Общество «Добрые руки Калуги» продолжают помогать фронту
Общество

«Добрые руки Калуги» продолжают помогать фронту

Спикер регионального парламента встретился с волонтерами, помогающими бойцам СВО.
22.08, 13:00
Председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев вместе с депутатом Владимиром Мазуровым, главой городского самоуправления Калуги Юрием Моисеевым и депутатом Городской Думы Эльвирой Капитоновой встретился с участницами волонтёрского объединения «Добрые руки Калуги».

Депутаты областного парламента от фракции «Единая Россия» давно сотрудничают с объединением.

Гости тепло пообщались с мастерицами за чашкой чая.

- Помимо маскировочных сетей, у ребят на передовой сейчас большой популярностью пользуются футболки, - рассказала Татьяна Ефремова. – Наши швеи дошили очередную партию, уже завтра передадим парням. Огромное спасибо, что не оставляете нас. Сегодня как раз ждём новую ткань для маскировочных сетей, чтобы продолжить работу.

- Вы – наши руки, помогающие фронту, - подчеркнул Геннадий Новосельцев. – Мы с депутатами от фракции «Единая Россия» обязательно продолжим вас поддерживать. Будем помогать и другим волонтёрам, круг которых продолжает расширяться. Все мы должны помогать нашим ребятам на фронте. Дай Бог всем вернуться живыми и здоровыми! Для этого мы все и работаем. Спасибо огромное за ваш труд!

Народные избранники не только побеседовали с волонтерами, но и помогли перенести рулоны ткани из машины в помещение, где работают мастерицы.

Информация для тех, кто готов встать на защиту Родины: пункт отбора на военную службу по контракту: г. Калуга, ул. Максима Горького, 87 тел.: 88001004766.

