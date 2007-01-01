Афиша Обнинск
Общество

22 августа – День государственного флага Российской Федерации

Геннадий Новосельцев пожелал жителям Калужской области успехов во всех делах и начинаниях во благо нашей великой Родины!
22.08, 08:48
- Российский флаг – это частица нашей великой истории, связующее звено между прошлым и будущим. Его цвета олицетворяют чистоту, верность, мужество и отвагу - качества, которые всегда помогали нашему народу, как в мирной жизни, так и во времена тяжелых испытаний. 

Уважение к государственному флагу – это уважение к традициям и культуре Отечества, залог единения граждан. 

Сегодня Россия уверенно отстаивает свой суверенитет и духовные ценности. Государственный флаг вдохновляет наших защитников идти только вперёд, до победы, укрепляя славу нашей Родины. Пусть триколор гордо реет над нашей благословенной землей и продолжает объединять и вдохновлять нас на новые добрые свершения. 

Дорогие друзья! Желаю сил, энергии во всех делах и начинаниях во благо нашей великой Родины! 

Председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев, депутаты регионального парламента

