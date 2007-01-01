В Калужской области начался поквартирный обход избирателей

В Калужской области начался масштабный проект «Информ УИК», в рамках которого члены избирательных комиссий проводят поквартирный обход.

Фото: Избирательная комиссия Калужской области

Цель акции — проинформировать жителей региона о предстоящих выборах, которые пройдут с 12 по 14 сентября. Беседы с избирателями ведут специально подготовленные сотрудники территориальных комиссий.

Отличить официального обходчика от постороннего человека можно по нескольким признакам. На них надета брендированная спецодежда, при себе они имеют удостоверение, официальную документацию и сумку с материалами. Члены комиссий проинформируют о кандидатах в губернаторы и депутаты, расскажут о способах голосования и проведут короткое анкетирование из семи вопросов. При этом они не будут спрашивать персональные данные.

Как отметила секретарь избирательной комиссии региона Ирина Алёхина, все обходчики прошли необходимое обучение. В работе они используют специальные гаджеты с панелью управления. Всего в проекте задействовано более двух тысяч человек, которые должны оповестить избирателей до 10 сентября.