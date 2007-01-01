В Думиничах ремонтируют дорогу и готовят школу к новому учебному году

В районе продолжаются работы по благоустройству и подготовке социальных объектов к новому сезону. Об этом сообщили в региональном правительстве в четверг, 21 августа.

Один из ключевых проектов — капитальный ремонт дорожного полотна на переулке Большой Пролетарский. Подрядная организация приступила к работам, в результате которых в поселке появится более километра современного дорожного покрытия.

Параллельно идет активная подготовка образовательных учреждений к началу нового учебного года. В Новослободской школе, которая недавно была масштабно реконструирована, полным ходом идут заключительные подготовительные работы. Педагогический коллектив и технический персонал проверяют готовность классов и оборудования к приему учеников.