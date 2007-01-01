В Калуге увековечили память героя-фронтовика Александра Юркова

В Калуге состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски в честь Героя Советского Союза Александра Юркова.

Фото: УМВД России по Калужской области

Памятный знак разместили на фасаде дома №1 по улице Ленина, где жил прославленный герой, сообщили 21 августа в калужском УМВД. Мероприятие прошло с участием представителей власти, правоохранительных органов и общественности.

Александр Юрков проявил выдающееся мужество во время Великой Отечественной войны, командуя разведвзводом. За свои подвиги он был удостоен высшей государственной награды — звания Героя Советского Союза с вручением «Золотой Звезды» и ордена Ленина. После войны герой продолжил служить родине в органах внутренних дел Калужской области.

В церемонии приняли участие руководство областного УМВД, внук героя Владислав Юрков, ветераны и жители города. Почетный караул и духовой оркестр управления внутренних дел создали торжественную атмосферу мероприятия. Завершилась церемония возложением цветов к мемориальной доске.