Калужская область сдала на переработку около тонны макулатуры

Летом в экомарафоне «БумБатл» приняли участие сотрудники Администрации Губернатора и Правительства Калужской области.

Вместе с семьями они собрали почти одну тонну макулатуры. Об этом сообщила пресс-служба регионального Правительства в четверг, 21 августа.

Летний этап шестого сезона акции «БумБатл» завершается. По данным официального сайта проекта, в нём участвуют почти 421 тысяча человек. Они собрали более 1 026 тонн макулатуры. Вклад в сбережение природы внесли и жители Калужской области.

Калужане могут повлиять на место региона в летнем рейтинге акции. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте проекта, указать организацию или подтвердить участие, отвезти макулатуру на ближайший пункт приёма и загрузить акт о сдаче в личный кабинет.