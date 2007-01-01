«Что? Где? Когда? Калуга»: вопросы первой игры в честь Дня города удивили участников

Что думают о первой интеллектуальной битве на приз медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга» капитаны команд-участниц.

Как мы уже писали ранее, в среду, 20 августа, в Калуге прошла первая игра «Что? Где? Когда? Калуга» на знание истории города.

В ней приняли участие пять команд калужских предприятий.

После игры мы попросили капитанов поделиться своими впечатлениями от игры.

- Мы впервые принимаем участие в таких конкурсах, для нас это дебют, - рассказала капитан команды строительной компании «Стройальянс» Юлия ПРОКУНИНА. - Много было вопросов, особенно про новейшую историю Калуги, на которые мы не смогли ответить.

Мы, в силу нашей работы по реставрации старинных зданий больше, конечно, знаем историю 18−19 века, все-таки, мы реставраторы. Но, тем не менее, было интересно послушать новейшую историю, и про Олимпиаду, и про пельмени, о которых мы, оказывается, вообще не знали, что они выпускаются в Калуге.

Было интересно, спасибо. Если пригласите нас в следующий раз, мы обязательно придем, подтянув, разумеется, историю последних десятилетии Калуги.

- Наша компания в Калугу зашла недавно, поэтому нам было немного сложнее отвечать на вопросы, чем нашим коллегам из других команд, - признался капитан команды ОДСК Калуга Алексей ЕЛАГИН. – Но, мы, я считаю нисколько не ударили лицом в грязь. Само проведение конкурса нам очень понравилось, спасибо вам большое за то, что пригласили.

Честно скажу, мы готовились к игре. Вопросов интересных было очень много. Запомнились неожиданные, например про обезглавливание французов и калужского храма – очень интересно построенный вопрос был. Про парад невест.

Знаете, для нас ваш конкурс стал еще и неким командообразующим элементом. К нам недавно пришел работать новый руководитель по экологии, он был в команде и ваш конкурс помог объединиться, понять лучше друг друга, способы совместной работы.

- Я бы отметил качественную организацию конкурса, - поделился впечатлением капитан команды-победителя-завода АГР Станислав МАНИХИН. - Дружелюбная атмосфера. Очень все на высоком уровне большое, спасибо.

Сначала мы в некотором неведении пребывали относительно того, что будет происходить. Дальше втянулись, и как-то все пошло легко. Часть нашей команды уже принимала участие в подобных конкурсах, так что нам было достаточно легко втянуться. С большим удовольствием вновь придем на ваш конкурс, если вы продолжите его проводить.

- Впечатлений много, интересно было все, так как мы участвовали первый раз, - рассказал капитан команды «Технопром» - Остек Дмитрий МИХАЙЛОВ. - Что-то было знакомо, какие-то вопросы вообще не знали, пытались что-то придумать на ходу. Вообще очень рады и хотелось бы побольше таких мероприятий и участия в них.

- Эмоции остались только положительные, очень понравилась игра, большое спасибо «Комсомольской правде» за приглашение, за организацию такой игры, это для нас такой первый опыт, и он, мне кажется, удался на славу, - призналась капитан команды Фуяо Стекло рус Дарья МЕКРЮКОВА. - Очень было интересно, познавательно.

И я думаю, что мы бы еще с удовольствием бы поиграли с ребятами. Были интересные вопросы, что-то мы узнали новое. Ну, АГР, да, сегодня были сильнее, признаем, но не сдаемся. Если удастся в следующий раз сесть с ними на игру – обязательно победим. Мы всегда настроены только на победу.