Афиша Обнинск
+12...+13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Владислав Шапша рассказал о новых достижениях высокотехнологичных предприятий региона
Общество

Владислав Шапша рассказал о новых достижениях высокотехнологичных предприятий региона

Дарья Джуманова
21.08, 13:03
0 544
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Речь идет о выпуске первых комплектов бокового остекления кабин машиниста для локомотивов нового поколения.

Ключевой элемент остекления выполнен из термоупрочненного силикатного стекла по уникальной технологии. Об этом губернатор рассказал в четверг, 21 августа.

Продукция обладает лучшими характеристиками теплопроводности и звукоизоляции, а также демонстрирует высочайшую устойчивость к ударам на скорости свыше 500 км/ч.

Произведенная в регионе продукция покрывает около 70% потребности российского рынка в остеклении кабин для локомотивов, включая подвижные составы нового поколения для высокоскоростных магистралей.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
3 оценили
0%
33%
33%
0%
0%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ikx2YTRkMThHOGFzUW5xVXowZ2tWQ1E9PSIsInZhbHVlIjoiMzAxejU3RGdiSWVjSFRnUWZqbXIrajgxNWtMRkRPRTdEa2VBOUlYeW42SGlHRnh4ZXFvTWFoUGd3U09BSUhlUjAwSTFhWFhEbUVtRUlqVEh5UDRTbUdkaVQ4TUVybTEzbzlJWGtJMW5iQkdEZDdZdDJLV0lhYmxBMDM1amk1K3h5S0J4Uzg1Vkdjd1FHaGxMRVpTUkNSb1lNQ0F1UVNVWmhvMXpoSStSQ1lON0xhd0lxSUE5NksyZGNyREFQaXJWQ01xSmc0ajI3V2RnOGk2bTJMR0QrTjJvRSt1RkFPbGpKQXYyc1lMcEt0MlRYSkUvQ0l4UFdjaFYwamhhY1l4MmF5SUhEdUhkSzdCZ045aWYzUUlxVEVIZmpzS0RWMnh6NDRLaUhlM3BJcUZ3bytYb0U0OUh5ZWNocmtTaG0wQTdNODNGYytTYUZvaGdCRWRiUEczb1YvOFhRQ254cCt0MFlocW91MEZiUzNLOWdIZFM4M2Juckl4QXpPeVp5N2lVZmJZNVNvMHpPUElxeFprMFlxVm1CYnp4SFQwaWt0aThPRENuZCtFOGNoZkJNNWtHMTdZa0dKZCtqaEJDRG9yUCIsIm1hYyI6ImVhZjNhOTNiOTM2ODBmYTFkMzNkZmZkODA4YzY1OWNlYjJhNGMxNmE3NWQzYmE1MGNiZWRkMzcxNjk3N2Y0MzgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlZXM3IyOGtmdEJoOTNIRnA0NFlwcEE9PSIsInZhbHVlIjoiUWR0aWRKSU1xTVJMQTluMDFCUlV0WU5IOGtqbUpGaWtHMXFmcmZnYmVucWJQQzVxeVlnZUZKQ2lkM2lpM20rRHQ0d09STDJ1MVNKeGlpdUY3OERvMWZCSU1tUjQyTEFyVnlKYkdTM2pNT3lQL1ZBQ0FWa01HZ3M0Tk1EeEdsdVp4aG84UW1HMXJJVE9DZjZKVjVWL2hPYWs0bTB2bmppczZXb3hTUmZzRmQ2dC8rY245dmJyWkNEWE1ucVRNbWlucVNPN2hJRTl2OFA0VzVEa0RzaXN2alJFZ2ZQbHVsL3IxbllEMW1CMTZqNVVYODUzM2dVUVh5a1lXYmw0T1Z6K0V4R1UzUzVGd04zejhoS2tBNFFlVkRFYWMwbG1ma1Y1UmFRVUN1MlFYN295UytnSlBUTGQxblowSjQwTVRBem9EMTJ4QkRVRXFJdDN1N2NVU056dEJPWTQ4L1dhTDJsQnFUdEpNOXR0SFRPZmZIbWVCc2YzeFpIK2FKSVYwNXFUWFp4aGhGYTlZQXczYWRWcGg3dFpFQkQ3NXNjSjRQOWl2YVc1TGwyU2tBa2tzSUdpNjBnT3lhaHpKSGQvakRmakxPRSs4ZitHUG44YnRzM3JNZXE0OXd1WWRWNlNhT2p2MGRuUzJZMm9QN2lOMHJpUFhadzVsSE1zNXNFWUdnSEJBTTNrM2MrSHByanNYbjFrUG1NcTliUmp5YnQwOEhNUzBPbU15U0lyTWR5ODcyWi8weFdTQ0lkR2liRzI0cE5YaGtlazRraUFIWkxTZklXT0dKc3lrMDRRd3lSeDlZcmdoWlI5a0JwWlZoVis0Z2djc0JKa00rS0w2WWh2b2JtbiIsIm1hYyI6ImIxNjVhNDUzNTM4N2I1ZWIwZTI4MTM2ODNhYzE0YzZkZTA0ODA5MjRhZjc2YThhMmZhZWQyYzA2YTRhNjkzMjMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+