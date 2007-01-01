Владислав Шапша рассказал о новых достижениях высокотехнологичных предприятий региона
Речь идет о выпуске первых комплектов бокового остекления кабин машиниста для локомотивов нового поколения.
Ключевой элемент остекления выполнен из термоупрочненного силикатного стекла по уникальной технологии. Об этом губернатор рассказал в четверг, 21 августа.
Продукция обладает лучшими характеристиками теплопроводности и звукоизоляции, а также демонстрирует высочайшую устойчивость к ударам на скорости свыше 500 км/ч.
Произведенная в регионе продукция покрывает около 70% потребности российского рынка в остеклении кабин для локомотивов, включая подвижные составы нового поколения для высокоскоростных магистралей.