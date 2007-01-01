Афиша Обнинск
Главная Новости Общество Калужский финалист чемпионата «Профессионалы» поделился подробностями о работе с дронами
Общество

Калужский финалист чемпионата «Профессионалы» поделился подробностями о работе с дронами

Дарья Джуманова
21.08, 12:38
0 169
Владислав Рыбаков стал одним из финалистов Всероссийского Чемпионата «Профессионалы». Об этом сообщили в региональном правительстве в среду, 20 августа.

Соревнования начнутся 25 августа, и он будет демонстрировать свое мастерство в компетенции «БПЛА» в рамках индустриального трека.

Его компетенция охватывает широкий спектр задач: от сборки, обслуживания и ремонта дронов до составления полетных миссий и сопроводительных документов, а также непосредственного пилотирования.

Это направление сегодня является одним из самых востребованных в стране. Ярким доказательством тому служит высокий конкурс — до шести абитуриентов на место — на соответствующую специальность в Калужском техникуме электронных приборов.

Как пояснил Владислав, популярность профессии объясняется ее многогранностью: она объединяет в себе знания из области программирования, электроники, инженерии и управления.

К финалу участник готовится ежедневно, отрабатывая сборку и разборку аппаратов до полного автоматизма. По его словам, задания четко сформулированы, а техника, предоставленная партнерами соревнований на площадке калужского Технопарка, является самой современной.

Организатор – Минпросвещения России при поддержке Правительства Российской Федерации, федеральный оператор – Институт развития профессионального образования, регион-организатор – Калужская область.

Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству «Профессионалы» включает в себя Чемпионат «Профессионалы» и Чемпионат высоких технологий. Они проводятся в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который с 2025 года входит в национальный проект «Молодежь и дети».

Партнёрские новости
