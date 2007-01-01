Владислав Шапша представил калужанам участника программы «Герои земли Калужской»

Житель Людиновского района Дмитрий Потапов отправился на специальную военную операцию добровольцем, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в среду, 20 августа.

Доброволец объяснил свой поступок желанием помочь военнослужащим. Он служил в знаменитом 252-м мотострелковом полку и после полученного ранения вернулся домой. Там он узнал о региональной кадровой программе «Герои земли Калужской» и заинтересовался ею.

- Мы можем много полезного ещё принести на гражданской службе, — отметил калужанин.