В Детчино завершается создание стелы «Рубеж воинской доблести»
Как сообщил глава местной администрации Вячеслав Парфенов в среду, 20 августа, основной монумент уже установлен.
В настоящий момент подрядчики выполняют финальные этапы: проводят работы по облагораживанию прилегающей площади и монтируют оградительную конструкцию.
Идея возведения памятного объекта поступила от общественности. Группа местных активистов и выборных представителей вышла с предложением удостоить поселок, а также деревни Верхние Горки и Таурово, почетного звания. С момента внесения предложения до его воплощения прошло два года.