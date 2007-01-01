Афиша Обнинск
В Детчино завершается создание стелы «Рубеж воинской доблести»
Общество

В Детчино завершается создание стелы «Рубеж воинской доблести»

Дарья Джуманова
21.08, 11:24
Как сообщил глава местной администрации Вячеслав Парфенов в среду, 20 августа, основной монумент уже установлен.

В настоящий момент подрядчики выполняют финальные этапы: проводят работы по облагораживанию прилегающей площади и монтируют оградительную конструкцию.

Идея возведения памятного объекта поступила от общественности. Группа местных активистов и выборных представителей вышла с предложением удостоить поселок, а также деревни Верхние Горки и Таурово, почетного звания. С момента внесения предложения до его воплощения прошло два года.

калужская область
