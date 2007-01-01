Мост через Рудянку в Юхновском районе закроют для транспорта тяжелее 19 тонн

Ограничения начнут действовать на 923-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» с 1 сентября. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта в четверг, 21 августа.

В связи с проведением работ по устранению дефектов моста проезд будет разрешен только для транспортных средств, чья общая масса не превышает 19 тонн. Для них также будет действовать ограничение максимальной скорости до 30 км/ч.

Ограничения будут действовать до полного завершения ремонтных работ и устранения всех выявленных повреждений.