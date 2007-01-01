Афиша Обнинск
+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Мост через Рудянку в Юхновском районе закроют для транспорта тяжелее 19 тонн
Общество

Мост через Рудянку в Юхновском районе закроют для транспорта тяжелее 19 тонн

Дарья Джуманова
21.08, 10:39
0 315
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Ограничения начнут действовать на 923-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» с 1 сентября. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта в четверг, 21 августа.

В связи с проведением работ по устранению дефектов моста проезд будет разрешен только для транспортных средств, чья общая масса не превышает 19 тонн. Для них также будет действовать ограничение максимальной скорости до 30 км/ч.

Ограничения будут действовать до полного завершения ремонтных работ и устранения всех выявленных повреждений.

Новости по тегу
область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImZkZEpINU9nTG1mVWtqd0xtUEVLc2c9PSIsInZhbHVlIjoiS0dHdnE3dlR4SFgrZUhuZWJQNWJ5Mkk3QmIxMlRNb3AxYmxoWHhEbUczeE5UNCtOcmF1c1dYaUxGK21CSXdOTTFONzgyRXpjS3dJeGVyKzJUMDNBSGpydHRUYURqUW4vc2IvTUEvdjNaN0dXMzdpTXMxZ2N6ZzRVNnBQa3dxbno2S0hjcDB2cXhIdTlyNmVvd28rL056N0lSNUh0eEVkVzg4VlhFb1o2a0lyaHNkSytCUjF5c2wxLzNqTytvYmQwc3ZKSWd5V1puQTFMNnYzSi8yQ3ZaUVZYL3hBRjcwbTRzVU5pVTArNmc2eHJIeXcrRTR6SWN4VVZCMnFWVExkSWJ5dmxGSzAxZHlDZ0FRQ3ZISlV5QzBIZUVocHhKM2Q2YmR2bmdINU8zMXBPTm9hNXptUVltOUFZTGNxYXNnSEIva0tzR3djK29zTVhBNVBGMmY5SXlEcnNnVDd3K0RWY2ExSHhGYUJwQ0VhVjVFT3Y1WlU1WlErS3lNTVIwNVhCSzhHdU9MYzR5MzlmUHlTWUZmbUhmN2ZjV2NXY3VibnZlM3RXbDRKODBTWDdDelJNSDdLc1JncU9KbVpNdTVudSIsIm1hYyI6IjM1YTk1YzZiZGZhMmQwZjU5YjcxYzcyNGE5ZDQ0MzkzZWQxNDQ5YmJmZjA0NjZlNzFmNWU2OWEzNjc0MjFiNzkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkZmQ1NhV0JqdTFMSUIwS05zUmc1Q3c9PSIsInZhbHVlIjoiUHpkSVN0MjU3cU1LRFVNMkhadkYrOHRlUTYwOWw0TVNQL01sejFHSmgwVnl6ZEJaR1JiZHgxQm5mZ3JzZC9iQlE4SzRPN2VoYk1WVEI2eDRjcDhLUm5hRkp0eGhEbUZvUFYrcytkVnVpcDBxZ3RCTEFGa3ZFcU9EV0xmMHI2VGtmYWtaVFlUQU5FZGNxcUJwWVVDMDVwMUV6amdMV1pKQnFGd3hqR0gwayttVXY0WFNtdlBFckt6OEpNcTAxWERSNVVkbmtkMVI3a09veVZhNHhSVTFBc09XaTBjbWU5YWFwc0JabHhYcE5DTHloSjZseWtWNDlXY09lVkowNWhxL3F4d3FuTmFOQ0RFeTdiL3h1K1BNcGpheGhpS2tDSmp3ODNQbEM4a3hUT2dKR0ltZ2x4QmxJQVpvODlsN09HRTJ5QU1NUmhmZ2ZtRjZOR2crcWs2eGZUMnptQnVPYkFjZmlhbTVydnVXUVdURDhiM0ZmdTdrOEtwTzJLOUVhMmliVHVDR1RkWFZWK1Z3SFNzbGQ2MUVFa0FLVm45RUR6YkVTTzBMMlZWZTNwVk00LzNIMlhSMExjdVdodDd2ZnhvUUNkejRCdHl4MlNKUTlFeHJXV0JnRzkwVUpJTnZYZWY5VzJoaU9pL0hibUtZYTZ2UVZNRlAwdlJrNENiNTJLcnRnNDVwZUZWaFpCbGJ6TTcxUGp3bzhSd0F6WGFocWNudUVKaThXN25BN21mZzlUa2pudk9sVFRHQWs0TnZOK2k4elRRd1VqSUVvZy92VFl2cFVFRVN4WUQyL0ZmSHh1M0lFTnczd0hEVVU4MW9QZ1ZROEN4ZHMvbUFBZzNzazlkWSIsIm1hYyI6IjMxMzJjYTU0OGVmMjg5YTFlMmEyYzJkMGRmYTk5MjJlNmI1NDI3MzgxMGU3ZGFlNzZkZWEwZjg3Zjg3MmQyZTciLCJ0YWciOiIifQ==
18+