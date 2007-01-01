20 нелегальных мигрантов выдворили из Калужской области

В первой половине августа Калужскую область покинули иностранные граждане, находившиеся в России с нарушением миграционного законодательства. Об этом сообщили в четверг, 21 августа, в региональном управлении ФССП.

Решение о выдворении было принято на основании постановлений сотрудников органов внутренних дел. Все иностранцы были признаны виновными в совершении правонарушения, предусмотренного статьей «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания (проживания)». После задержания каждого из нарушителей оштрафовали, а до процедуры выдворения поместили в специальное учреждение для временного содержания.

Среди 20-ти выдворенных граждан — 10 выходцев из Узбекистана, трое из Молдовы, по двое из Таджикистана, Беларуси и Индии, а также один гражданин Азербайджана. Они были задержаны в Калуге, Обнинске, Боровске, Людинове, Жукове, Кирове и Сухиничах.

После оформления всех необходимых документов сотрудники калужского управления ФССП доставили мигрантов к пунктам пропуска через государственную границу в аэропортах, откуда они вылетели в соответствующие страны.