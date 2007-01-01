Афиша Обнинск
+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество 20 нелегальных мигрантов выдворили из Калужской области
Общество

20 нелегальных мигрантов выдворили из Калужской области

Дарья Джуманова
21.08, 10:27
0 539
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В первой половине августа Калужскую область покинули иностранные граждане, находившиеся в России с нарушением миграционного законодательства. Об этом сообщили в четверг, 21 августа, в региональном управлении ФССП.

Решение о выдворении было принято на основании постановлений сотрудников органов внутренних дел. Все иностранцы были признаны виновными в совершении правонарушения, предусмотренного статьей «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания (проживания)». После задержания каждого из нарушителей оштрафовали, а до процедуры выдворения поместили в специальное учреждение для временного содержания.

Среди 20-ти выдворенных граждан — 10 выходцев из Узбекистана, трое из Молдовы, по двое из Таджикистана, Беларуси и Индии, а также один гражданин Азербайджана. Они были задержаны в Калуге, Обнинске, Боровске, Людинове, Жукове, Кирове и Сухиничах.

После оформления всех необходимых документов сотрудники калужского управления ФССП доставили мигрантов к пунктам пропуска через государственную границу в аэропортах, откуда они вылетели в соответствующие страны.

Лента настроения
4 оценили
50%
0%
50%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik5LdFhOL29CMG0zSHRkYU5pcTg0eGc9PSIsInZhbHVlIjoiQmdrTlZxOC9pZGQ1S0p4aDVpL0VXcldSbTIzNHFNbHJ3b2NKQVFia0lGSjJ2a3JUN0FGZU5mUC9kOHhVNEwrL2dJUGZpYis3VlhuQnBab29HUm5IN0o3Q2kwQ1FFbVFESUVtczFCVjNzOStnYVNESkRyWVNycnQ2UnM1bk0rL3dwZ1o2U0dhanFTamxUSys2NU9Ja1NZS21pKy9HQjVpNG1MbXBxb09GUVBoaUJMYWViYzFLSUk2cXJzSi9DeStTVVgrMktrU1dGQ1g4RlJRTzJyRnFseGNhU2Z2R1RlbG4wS0pPR1hOa0ZqRmZVVDg4WkpXZUxrNjNpNmpobDFjTHJMMVZ4UVJ4aEJGRk1GNmdNbDNwMC9oeXNqMi9STkEvUnlMeHZ2TTJSOTFBRTQwaGQ1SXNRcjhMLzBQM0dLeGNaOFd6NjlOSFJRNWZtamdnK2JZVlZ6S1JyWGNzNWZjdmRUZk5KVHk0dytHTk9YekNBU3RtL3BjNmR3TFRCbENnK1pLUlVNZ0RRTkd3OEFsSGFMMXZocTEreG9uTG1pZXBXbmMrWDdxRUhtOVBaT1pzeUp1R3hTL0hzbGg5UmEyMSIsIm1hYyI6ImI4Y2Y2ODNiZWE5OTJkZWQ1Mzc2YWRmNDAxMzIyYmRiMDc1NGE2NTI5NDQ1NmY4Njk2YjJhYjk1NmQwMWI3NTAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im1KcmxFdzFsR3BMZG4rT3FPaURlemc9PSIsInZhbHVlIjoiZUdoaHVsazJKcjU3dTlPeE1wZkZVcWZQbDRrSzdTUGgwMHhKSm9aTVlOdEU5V0VGNWo2Z2E4Zm16Z3UzYmF5cFNkM1lXdnJiQW9GRndFOEg1OEw2NVRWR29TWXRka0V3aVY5QU0rQWhaSDBCSE9TZkFkVXhveGhERExoTVVhQi9lM0hJU1NuZW01MHNKMGp6UFdvZ0FMcmhJQjRLV1hQU2pOR3N4RXc4R0xDWnJmdHM1cjlIS1VNS21ZRVVDOFZ6ZCtQYVE0OEVUK2gwQzZzVzAyNzRVb3hnc3RiVk1lTFhlc05Na1g4Rkh1eTVQQmpza1hKN0dSQ3ZORVE0VXFTZElKR2ZTTFdETWFpQk5BSjJqK3BQK2NPaWVtRk5GanlVbFNaV0ljQWQ3ZmRNd2Y4ZmIvUllISGtOekdRT01QVU1HZDRDT3ZUblFoNmgrUDUybmFjMDVLNEQvdjV1QzMxdlBmSmdZVE92MlVTaC81b2lTRHQ1QnN1dDI4ZGVBb3VuNWtyQjQ3VXNMdXB5T3J4QlBUdUcyREY0Nm1GVmgwSDJRMkswenVUakJIVVJoczlheTZsYVdadzZ5KzBCQ2l6aFdkd052Zk8rUGYwVmpKZXI2SlV6RDFrbitObTRpdVI2VWpnbmxmdmY2a1pId0NFYmhTUnlkd1NacE02Z1BEbVRNengvbVN0S01vUHIvUmJDUS9TWUVvZ0dRWkt3KythbHNnR1lQTlozc3Y3R1VydFNnUDRwem9WZVhrNzRFY1NnaHhnUGx2ZUJzTElGWGc5cE4yeklOM0t3SjdsRHVnY1pMQkVQallxWC8wcUxtcFpOSnRLZGR6SVhndmhBT2g1biIsIm1hYyI6IjgzYThhZTc2ZTMxOWQzM2FkYWZiZmIwNmFlMWQwMWQ1YWYyMzlmZWZkMDVhNTgyMGY2MmMxNWViNWExOTQ3YzkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+