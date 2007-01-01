«Что? Где? Когда? Калуга»: какие вопросы на знание истории задали командам

Предлагаем нашим читателям проверить свои знания.

Как мы уже писали, 20 августа, в Калуге прошли интеллектуальные соревнования на приз медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга».

В игре «Что? Где? Когда? Калуга», приуроченной ко Дню города, приняли участие команды пяти калужских предприятий: ОДСК Калуга, ФУЯО Стекло РУС, завод АГР, компания «Остек» и «Стройальянс».

Игра проходила до пяти правильных ответов. Та команда, которая первой смогла набрать нужное количество побед, выигрывала всю игру.

Победителем стал завод АГР (бывший «Фольскваген), хотя в течение всей игры лидеры регулярно менялись.

И сегодня мы публикуем вопросы, которые успели задать и предлагаем читателям попытаться ответить на них.

Сами ответы заключены в спойлер.

Вопрос №1

Прослушайте описание учрежденного в 1777 году герба города Калуга: на голубом поле щита горизонтально извивается серебряная геральдическая «полоса», над ней расположена корона. Полоса означает реку Оку, а корона — определенные административные преимущества города. В 1918 году корону с герба убрали, а несколько десятилетий спустя вместо нее появился другой предмет.

Какой?

Ответ на вопрос №1 Внимание, ответ! Спутник.

Вопрос №2

Его отец, простой крестьянин села Верхнее Жилино КосИхинского района Алтайского края, очень любил Пушкина, и потому его сестру назвали Земфирой. Ему же помимо Героя Советского Союза были присвоены звания Героя Социалистического Труда Народной Республики Болгарии, Героя Труда Демократической Республики Вьетнам, Героя Монгольской Народной Республики.

Он был награжден двумя орденами Ленина и избран почетным гражданином города Калуга. Назовите его.

Ответ на вопрос №2 Внимание, ответ! Герман Титов.

Вопрос № 3

В Книге Почетных граждан города Калуги выделяется группа из 42 человек, которые не являются уроженцами города. С 1984 года, несмотря на увеличение количества этих людей (а скорее всего как раз именно из-за него), новые почетные граждане из их числа не избираются. В каком году стал Почетным гражданином Калуги первый из них?

Ответ на вопрос №3 Внимание, ответ! В 1961 (это Юрий Гагарин, а прочие — космонавты; последний — Игорь Волк, 1984 год, после чего космонавтов стало слишком много и награждения почетным гражданством прекратились).

Вопрос № 4

Известный краевед и наш коллега Валерий Продувнов, автор книги по истории Калуги, сообщая, что город стоит на дне котловины в 25 километров диаметром, приводит самую экзотическую версию образования этой котловины — это метеоритный кратер. Причем этот факт автора радует. Какую примету он по этому поводу упоминает?

Ответ на вопрос №4 Внимание, ответ! Два раза в одну воронку не попадает.

Вопрос № 5

Будучи в Калуге, этот человек удивлял горожан своим щегольским нарядом — синим фраком и желтыми панталонами. И ходил по улицам, словно иллюстрируя известный фразеологизм. На рисунке Пушкина этот человек изображен с люлькой. Назовите этого человека.

Ответ на вопрос №5 Внимание, ответ! Николай Васильевич Гоголь

Вопрос № 6

В Орле ИХ не меньше десяти — намного больше, чем в Калуге и в Рязани. Зато в Калуге и Рязани они длиннее. Назовите ИХ.

Ответ на вопрос №6 Внимание, ответ! Мосты через Оку, Окские мосты.

Комментарий: В Калуге и Рязани Ока становится шире, и мосты через нее, соответственно, длиннее.

Вопрос № 7

По мнению ряда историков, Королёв и Циолковский в жизни никогда не пересекались, но в Калуге установлен памятник, изображающий их встречу. Ответьте как можно точнее, где находится этот памятник.

Ответ на вопрос №7 Внимание, ответ! На перекрестке улиц [имени] Королёва и [имени] Циолковского.

Вопрос № 8

В одном из кафе Калуги в меню имелось некое блюдо, относившееся к распространенному виду закусок. Название блюда в одном слове соединяло и название этого вида закуски, и намек на географическую особенность города. Однако оно же является названием соли, которая накапливается в организме человека и вызывает заболевания, которые сильно ограничивают рацион питания больного. Как называлось блюдо?

Ответ на вопрос №8 Внимание, ответ! ОксалАт

Комментарий: Калуга, как все знают, стоит на Оке. А ОксалАт — «слово-бумажник», означающее «салат «Окский». При этом ОксалАт — соль щавелевой кислоты, скопление которой в организме вызывает подагру, камни в почках.

Вопрос № 9

Циолковский утверждал, что атомы вечны и в какой-то мере человек бессмертен. Вокруг Циолковского начал формироваться круг единомышленников, и, наконец, его взгляды стали известны и в столице. Известный в те времена юрист и политический деятель Юрий Ключников под впечатлением от концепции космизма Циолковского, сравнил Калугу с этим священным городом. Каким?

Ответ на вопрос №9 Внимание, ответ! Назарет.

Комментарий: В Назарете прошли детство и юность Христа, а Циолковский в рамках космизма, по сути, разрабатывал подобие собственного религиозного учения, за что и был сравнен с Иисусом.

Вопрос № 10

Что Пьер Карден произнес, давая старт показу мод в Калуге?

Ответ на вопрос №10 Внимание, ответ! «Поехали!», «Поехали!» на русском языке.

Комментарий: Калуга, как известно, считается колыбелью космонавтики. 8 июня 2011 года Карден провел показ мод в Музее истории космонавтики.

Вопрос № 11

Изначально улица Никитина в Калуге была названа в честь поэта Ивана Никитина. Поэт никогда не был в Калуге, поэтому улицу предлагали переименовать в честь активно работавшего в городе архитектора по имени Пётр. Назовите фамилию этого архитектора.

Ответ на вопрос №11 Внимание, ответ! Никитин.

Комментарий: улицу Никитина предлагается переименовать в улицу Никитина, но другого – Петра Романовича. В итоге улицу не переименовали, но установили на здании больницы «Красный крест» памятную доску архитектора.

Вопрос № 12

В первой половине XX века, в Калуге состоялся разговор двух ученых о проблемах качества воздуха в межпланетных кораблях. Один из ученых был старше другого на 40 лет. Назовите обоих.

Ответ на вопрос №12 Внимание, ответ! Циолковский и Чижевский.

Вопрос № 13

В 1936 году ЭТО было сделано с Благовещенской церковью Калуги. В свое время ЭТО сделали, например, с Николя Пеллетье, Жоржем Кутоном, Матьё Журданом, Луи Антуаном. Что именно сделали?

Ответ на вопрос №13 Внимание, ответ! Обезглавили.

Комментарий: Церковь была обезглавлена, как и перечисленные французы, которых отправили на гильотину.

Вопрос № 14

Первый в России музей ЭТОГО, высотой 11 метров, был открыт под Калугой. ЭТО известно чудесным спасением, а также известно участие ЭТОГО в военном конфликте и путешествиях. Назовите человека, создавшего определенную разновидность ЭТОГО в 1864 году, названную его именем.

Ответ на вопрос №14 Внимание, ответ! [Пьер] МартЕн.

Комментарий: Речь идет о печи. Первый музей в ее честь открыт в «Этномире». Чудесное спасение – отсыл к известной русской народной сказке «Гуси-лебеди», мартеновские печи сыграли огромную роль в нашей победе в Великой Отечественной, а путешествие – намек на паровые печи паровозов и пароходов.

Вопрос № 15

В Калуге выпускаются пельмени, марка которых представляет собой реплику, произнесенную в культовом советском фильме монархом, обзирающим Москву. Напишите это название.

Ответ на вопрос №15 Внимание, ответ! «Лепота».

Комментарий: Фильм, о котором идет речь в вопросе: «Иван Васильевич меняет профессию».

Вопрос № 16

В 2014 году в День России в Калуге прошел парад невест, посвященный Играм 2014 года в Сочи. Более полусотни калужанок самых разных возрастов надели свадебные или стилизированные под них платья, чтобы почувствовать себя настоящими невестами. Назовите двумя словами официальное наименование этого парада.

Ответ на вопрос №16 Внимание, ответ! «Белая Олимпиада».

Вопрос № 17

Этот советский фильм посвящен реализации проекта пионера из Калуги Вити Середы. Он завоевал такую популярность, что было снято продолжение, но под другим названием.

А какое название носила первая часть?

Ответ на вопрос №17 Внимание, ответ! «Москва-Кассиопея».

Комментарий: продолжение называется: «Отроки во вселенной»

Вопрос № 18

В советское время он и она стояли неподалеку друг от друга. Их близость дала повод работягам не просто дать ему имя, но и срифмовать его с ней.

Ее давно уж нет, а он стоит на прежнем месте по сей день, и старожилы до сих пор называют его так же, как и тогда, напоминая тем самым и о ней.

Как именно его называли и называют? Назовите точную фразу.

Ответ на вопрос №18 Внимание, ответ! Пашка у «Ромашки»

Комментарий: речь идет о памятнике Рабочему на Московской площади и кафе «Ромашка», которое было построено в советское время на месте, где ныне располагается ТЦ «Московский». «Ромашку» снесли 31 июля 2008 года, расчищая площадку под строительство торгового центра.

Вопрос № 19

Подвойка, Степанка, Луначарка, Спичка, Гантеля, ЗнАменка.

Тот, кто знает Калугу достаточно хорошо, с легкостью выкинет из этого ассоциативного ряда лишний вариант.

Какой?

Ответ на вопрос №19 Внимание, ответ! Спичка –единственный топоним в этом списке, обозначающий микрорайон вокруг бывшего спичечно-мебельного комбината «Гигант», все остальные – просторечные названия улиц Калуги.

Вопрос № 20

Все вы хорошо знаете архитектурную композицию памятник боевой славы русского оружия, или в просторечье «Пушки».

С одной стороны улицы Московской стоят пушки войны 1812 года, с другой – Великой Отечественной.

И если пушки ЗИС-2 времен Великой Отечественной войны – оригинальные, то пушки Отечественной войны 1812 года – это макеты, которые, несмотря на железный занавес, видели даже в странах западного блока.

Вопрос: где видели?