Суд обязал калужанку не мешать газификации соседнего дома

Суд поставил точку в споре между газовиками и владелицей земельного участка, которая отказывалась предоставить доступ к своему газопроводу для подключения дома соседки. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов 20 августа.

Теперь, если женщина в течение 10 дней не исполнит решение суда, ее молчание будут считать согласием.

История началась в одном из СНТ Калуги. Одна из жительниц решила подключить свой дом к газу в рамках программы социальной газификации.

Единственной технической возможностью для подключения был подземный газопровод низкого давления, который принадлежал ее соседке. Однако та не дала своего согласия на подсоединение. Вместо этого она предложила газовикам выкупить трубу, взять ее в аренду или иным образом компенсировать ей расходы на строительство и обслуживание.При этом данная сеть присоединена к газораспределительной системе Калуги.

Суд, изучив все материалы и заключения экспертов, встал на сторону компании. Было установлено, что существующий газопровод имеет достаточную мощность и подключение дома соседки не создаст аварийной ситуации. Действия женщины были признаны незаконными.